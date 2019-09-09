В ИГУ прошел научно-практический семинар с участием представителей Немецкого метеорологического общества

Иркутск, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Научно-практический семинар с участием представителей Немецкого метеорологического общества прошел 6 сентября на географическом факультете Иркутского государственного университета. Темой мероприятия стало исследование климатических и метеорологических условий на территории России и Германии. Семинар прошел в рамках Российско-Германского года научных партнерств (2018-2020).

– Россия и Германия имеют богатую традицию сотрудничества в области высшего образования и науки, которая формирует российско-германские отношения. Цель данного мероприятия – привлечь к двусторонним научным отношениям больше внимания и придать им новый импульс, стимулировать дальнейшее развитие сотрудничества и взаимодействия между университетами и представителями научного сообщества, а также способствовать академической мобильности студентов и преподавателей, – сказала декан географического факультета ИГУ Саяна Вологжина.

Участие в семинаре приняли студенты и преподаватели факультета, а также начальник авиаметеорологического центра иркутского филиала «Авиаметтелекома» Росгидромета Светлана Гаращук.

Представители ИГУ свои доклады посвятили оценке вклада циркуляционных факторов в изменениях современного климата и типизации синоптических процессов на территории Иркутской области, а также обобщили результаты исследования явлений, представляющих опасность для авиации. В части докладов была проанализирована динамика внезапных стратосферных потеплений, а также антропогенные и погодные факторы пожароопасности в различных районах Иркутской области.

Немецкие ученые, в свою очередь, представили доклады по проблемам городской климатологии, в частности, формирования городского острова тепла, использованию метода аналогов для прогнозирования погоды и климата. Также они рассказали о современной структуре метеорологической службы Германии и перспективах ее развития.

– С немецкими коллегами мы обсудили перспективные направления развития метеорологии, существующие проблемы в области долгосрочного прогнозирования и мониторинга изменений климата. Кроме того, поделились последними достижениями в этой области науки, – говорит Саяна Вологжина.

В рамках визита в Иркутск сотрудники Немецкого метеорологического общества также посетили Институт солнечно-земной физики СО РАН, Лимнологический институт СО РАН, Институт географии имени Сочавы СО РАН.