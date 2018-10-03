В ИГУ состоялась Байкальская школа-конференция по химии

Иркутск, 3.10.18 (ИА «Телеинформ»), – Вторая всероссийская Байкальская школа-конференция по химии (с международным участием), приуроченная к 100-летию Иркутского государственного университета, прошла в Иркутске 24-28 сентября.

Как сообщает пресс-служба ИГУ, ее главная задача – содействие в подготовке высококвалифицированных российских научных кадров, способных эффективно решать актуальные научные и технологические задачи в различных областях химии. Эта конференция стала первым научным мероприятием еще одного юбилея – 85-летия, который отмечает в этом году химический факультет ИГУ.

В школе-конференции приняли участие молодые ученые из российских городов, а также из Ренна (Франция), Потсдама (Германия), Улан-Батора (Монголия). На открытии их приветствовал первый проректор ИГУ, доктор химических наук, профессор Александр Шмидт.

В рамках конференции прозвучали пленарные доклады ведущих российских и зарубежных ученых-химиков. Также свои доклады в секциях «Органическая химия и химия биологически-активных веществ», «Неорганическая и аналитическая химия», «Физическая химия» представили студенты и молодые ученые. Рабочую программу школы-конференции завершила стендовая сессия.

Партнерами второй всероссийской Байкальской школы-конференции по химии выступили АО «Фармасинтез», генеральный директор которой Александр Кейко вручил специальные дипломы и денежное поощрение за лучшие тематические доклады, а также АО «Башкирская содовая компания», ООО «Силкорп Менеджмент» (Иркутск).

Отметим, что активное участие в конференции приняли выпускники химического факультета ИГУ из Монголии. В выступлениях они рассказали, в том числе, о своих успехах, которые стали возможными благодаря знаниям, полученным за годы учебы в Иркутске. Оригинальным подарком монгольской делегации стала коллекция образцов камней и минералов, переданная от сотрудников Центральной геологической лабораторией Монголии.

Напомним, что сотрудничество Иркутского университета с Центральной геологической лабораторией продолжается много лет. Причем и в период ее становления, и в настоящее время там работают выпускники химического факультета ИГУ.

СПРАВКА:

Химический факультет ИГУ основан в 1933 году. Сегодня на факультете ведется обучение по пяти профилям, соответствующим основным современным, динамично развивающимся областям химии, включая межкафедральную специализацию «Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая безопасность». В числе основных партнеров: Кильский и Гейдельбергский университеты (Германия), технический университет Дармштадта (Германия), Познаньский университет (Польша), Монгольский государственный университет, Оксфордский университет (Великобритания), университет Канадзава (Япония), открытый университет Амстердама (Нидерланды), Институт проблем химической физики РАН, Институт химии СО РАН.