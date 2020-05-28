В ИНЦ СО РАН заявили о готовности реструктуризировать долги иркутского «Экспериментария»

Иркутск, 27.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук готов пойти на реструктуризацию долгов музея занимательной науки «Экспериментарий». Об этом сообщает пресс-служба ИНЦ СО РАН.

В учреждении рассказали, что «Экспериментарий» является арендатором помещения, которое принадлежит ИНЦ СО РАН, с 2016 года.

– На протяжении всего периода компания не соблюдает принятые на себя обязательства и является дебитором, к которому неоднократно применялись меры принудительного взыскания долга, – говорят в научном центре. – Полученный судебный приказ – это продолжение серии исков ИНЦ СО РАН, поданных в 2019 году для взыскания задолженности. Просроченная задолженность арендной платы за 2018 и 2019 годы и пени по ней, а также долги, сформированные с декабря 2019 по февраль 2020 года были взысканы с «Экспериментария» судебными решениям.

При этом с 18 марта 2020 года Иркутский научный центр трижды предлагал предприятию различные варианты реструктурирования задолженности. Обращение в суд по арендной плате за февраль, март и апрель было продиктовано отказом арендатора от получения отсрочки и требованием прекращения начисления арендной платы и взыскивания долгов, сформированных ранее.

– Данная позиция, на наш взгляд, не конструктивна, поскольку противоречит действующему законодательству. Тем не менее руководство ИНЦ в очередной раз выражает готовность к диалогу и реструктуризации и уменьшения суммы ежемесячных выплат законным путем. Мы осознаем важность пропаганды науки, а также трудности, с которыми столкнулись предприниматели в период коронавируса, – отмечают в Иркутском научном центре. – Деятельность «Экспериментария «по популяризации науки, безусловно, важна и требует пристального внимания и поддержки всех неравнодушных людей. В ходе обсуждения проблемы с научной общественностью, профильным министерством и руководством музея намечены пути решения проблемы, которые потребуют от всех участников этого процесса взвешенного и конструктивного подхода.

Напомним, ранее на платформе Change.org опубликована интернет-петиция в поддержку Иркутского экспериментария, в которой сообщалось, что музей якобы из-за простоя во время пандемии COVID-19 накопил почти полмиллиона рублей долга по арендной плате.