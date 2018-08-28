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29.08.2018

В Иркутске на Иерусалимской горе нашли захоронение сподвижника Григория Шелихова

Иркутск, 29.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске во время работ по подготовке к благоустройству Иерусалимского мемориального комплекса обнаружили захоронение сподвижника мореплавателя Григория Шелихова. Находка датируется примерно 1798 годом, сообщают «Сибирские новости» со ссылкой на технолога-реставратора ООО НПРФ «Традиция» Людмилу Антонову.

– Мы видим две плиты: первая плита - это место захоронения, она подлинная – там была могила, и сейчас там лежат кости. Вторая плита была сюда принесена, когда и кем пока не известно. Для Иркутска эта находка полезна тем, что это, скорей всего, подвижник Шелихова. Исполнены надгробия из песчаника – природного камня Иркутска. Резьба на могильных камнях тоже не простая: она выполнена с изяществом, это говорит о том, что в Иркутске был высокий уровень технологической культуры, – рассказала она.

Обе плиты являются памятниками археологии и архитектуры. В дальнейшем их планируется раздвинуть, чтобы каждая плита читалась отдельно.

Напомним, концепция благоустройства «Историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора» рассчитана на три года. В 2018 году в рамках первого этапа будут проведены работы по созданию прогулочной зоны с устройством тропиночно-дорожной сети, установят освещение и видеонаблюдение. От Иерусалимской лестницы до центральной площади парка будет обустроена аллея памяти. Вдоль неё высадят ели, сделают зоны отдыха. Центральную площадь украсят три большие клумбы. Вдоль всей аллеи появятся информационные стенды с именами людей, которые внесли вклад в развитие Иркутска.

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