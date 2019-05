В Иркутске обсудили вопросы преподавания иностранных языков

Иркутск, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Традиционная междисциплинарная научно-практическая учебная конференция «Science Present and Future: Research Landscape in the 21st century» состоялась в Иркутском научном центре СО РАН 15 мая. Мероприятие посетили преподаватели иностранного языка научных учреждений и вузов города, аспиранты иркутских академических учреждений и ученики старших классов школы № 24 Иркутска, сообщает пресс-служба ИНЦ СО РАН. На пленарном заседании о сложностях перевода научно-технического текста рассказал переводчик и преподаватель английского языка Института солнечно-земной физики СО РАН Юрий Каплуненко. По его словам, у российских ученых есть ряд заблуждений, которые могут стать причиной для отказа публикации в зарубежном журнале. Например, формулирование мысли и формирование сложного, с синтаксической точки зрения, текста с излишней уверенностью в том, что заинтересованный в науке читатель прочтет и поймет объемную статью с узкой профессиональной терминологией. – Научно-технический текст сегодня участвует в конкуренции. Российским ученым приходится конкурировать с коллегами из стран Европы, Америки и Азии. Все пишут по-английски и выигрывают те, кто делает это ясно, просто, понятно, – поделился многолетним опытом Юрий Каплуненко. По его мнению, эти проблемы можно решить, если в вузах, вместе с иностранными языками уделить большее внимание основам написания научных статей. Кандидат филологических наук доцент Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ Наталья Щурик в докладе «Техническая подготовка к испытаниям гуманитарного профиля (ОГЭ/ЕГЭ в СОШ)» наглядно показала, что с каждым годом в российских школах повышаются требования к выпускникам по уровню английского языка. В связи с этим, в ближайшие годы можно ожидать подъем уровня владения иностранными языками у молодых ученых. Практическая часть ее доклада была исключительно полезна старшеклассникам, которые уже 24 мая будут проходить экзаменационные испытания по этому предмету. В этом году работа конференции проходила в трех секциях: «IT, Engineering, Math», «Life-sciences on the Cutting Edge of Science», «Geosciences, Solar Sciences and Hydrosciences: New Frontiers». Аспиранты академических институтов представили результаты своих научных исследований на английском языке. – В этом году на конференции традиционно мы говорили о языке научного общения, его особенностях при переводе на английский язык. И вместе с этим нам удалось обратить внимание педагогов на важную проблему преемственности в обучении иностранному языку – от школьника к студенту и от студента к аспиранту. Был сделан первый акцент в этой проблеме – представление особенностей контроля полученных в школе знаний по иностранному языку. В дальнейшем, возможно, мы обратим внимание на методическое содержание курсов английского языка, которое позволяет получить навыки общения на языке будущей научной деятельности, – сказала начальник отдела научно-образовательной деятельности и экспертной оценки ИНЦ СО РАН кандидат филологических наук Наталия Свердлова. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: инц со ран

