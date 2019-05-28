В Иркутске обсудят проблемы развития эколого-правового просвещения

Иркутск, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 30 мая пройдет научно-практическая конференция «Эколого-правовая культура: основы формирования в интересах устойчивого развития Прибайкалья».

Как сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья», мероприятие проводится в рамках реализации регионального проекта «Эко-поколение: экология – культура – образование».

На конференции планируется обсуждение актуальных проблем развития эколого-правового просвещения и образования, как важного аспекта экологического образования в интересах устойчивого развития страны и Прибайкалья. По текущим данным заявлено около 200 участников.

Начальник отдела экологического просвещения ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», почетный работник образования Светлана Добрынина будет модератором на дискуссионной площадке «Эффективные практики формирования эколого-правовой культуры детей и молодежи». Участники конференции представят стендовые доклады.

Программой конференции предусмотрены пленарные доклады, работа секций и дискуссионных площадок, мастер-класс, представление итогов социологических исследований и итогов конкурса презентаций лучших экологических практик среди профессиональных образовательных организаций и вузов. По итогам конференции будет издан сборник.

Организаторами конференции являются: ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», министерство природных ресурсов Иркутской области, министерство образования Иркутской области, министерство культуры и архивов, Иркутское отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» и государственное бюджетное учреждение культуры «Иркутская областная юношеская библиотека имени И.П. Уткина».

КООРДИНАТЫ:

Место проведения: Научная библиотека имени Молчанова-Сибирского – Иркутск, ул. Лермонтова, д. 253. Дата и время: 30 мая с 9:00 до 17:00.