В Иркутске определили победителя Первого открытого чемпионата Байкальской лиги научного слэма

Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Спикер регпарламента Сергей Сокол вручил Кубок председателя Законодательного собрания Иркутской области победителю Первого открытого чемпионата Байкальской лиги научного слэма ведущему инженеру Сибирского института физиологии и биохимии растений СО РАН Игорю Горбенко. Об этом сообщает пресс-служба ЗС.

В финале чемпионата приняли участие четыре команды, представляющие Иркутский аграрный университет имени Ежевского и Объединенный совет научной молодёжи Иркутского научного центра СО РАН.

Первый открытый чемпионат Байкальской лиги научного слэма стартовал 28 мая. В сезоне 2019 года выступали также молодые ученые университета путей сообщения, ИРНИТУ, ИГУ, Братского госуниверситета, Иркутского государственного медицинского университета и Восточно-Сибирского института МВД РФ.

Сергей Сокол отметил, что финал чемпионата прошел на достойном уровне.

– Давайте продолжать дальше, делать так, чтобы все замечательные идеи, которые вы показали – с юмором, талантом, креативом – реализовывалось на практике, это самая лучшая награда для любого учёного, – сказал Сергей Сокол, обращаясь к участникам.

Победитель научного слэма Игорь Горбенко посвятил свой доклад генной инженерии, ее значению в обеспечении питанием возрастающее население Земли и в лечении тяжелых болезней при помощи генетических модификаций.

Старший научный сотрудник Лимнологического института СО РАН Михаил Макаров рассказал про «УЗИ Байкала». ЛИН СО РАН несколько десятилетий применяет гидроакустические методы для исследований водной толщи озера. Так лимнологи обнаружили природные выходы нефти, метана и грязевые вулканы на дне. С помощью этого метода можно определять количество рыбы. Он также напомнил, что нерпа не могла снизить популяцию омуля – это заблуждение, она питается в основном голомянкой.

Представители Иркутского государственного аграрного университета имени А.А. Ежевского – Елена Лукьянская и Аюна Будаева выступили с докладами «Применение инновационных технологий в выделке и таксидермии» и «Практическая зоопсихология».

По просьбе постоянных зрителей научного слэма вне конкурсной программы выступил доцент кафедры истории и философии ИРНИТУ Алексей Васёнкин с докладом «Проблема сверхчеловека в современном обществе».