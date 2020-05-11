В Иркутске пытаются создать реагент для повышения точности определения уровня глюкозы в крови

Иркутск, 12.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Выпускник химического факультета ИГУ Кирилл Романенко работает над созданием реагента, повышающего точность определения уровня глюкозы в крови. Его разработку в конце апреля поддержал Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) – выделен грант, как одному из победителей программы «УМНИК», сообщает пресс-служба вуза.

Проект Кирилла Романенко, который сейчас работает в научно-исследовательском отделе ООО «МедТехПродукт», называется «Разработка энзимной композиции для использования в диабетических тест-полосках». Напомним, что диабетические тест-полоски требуются для определения количества глюкозы в крови и являются жизненно необходимым медицинским изделием. Используются они повсеместно для самоконтроля при сахарном диабете. Отметим, что сахарный диабет входит в число самых распространенных в мире хронических заболеваний и считается одной из главных причин смертности в мире.

– Чрезвычайно важно обеспечить диабетиков тест-полосками, которые будут давать точные результаты измерения. А эта точность связана с так называемым энзимным компонентом. Разные компании используют разные энзимные препараты – соответственно, точность измерения глюкозы в крови у различных тест-полосок отличаются друг от друга. Я предлагаю разработать ферментную смесь или, по-другому, электрохимический реагент, позволяющий получать максимально точный результат. Технология получения этой смеси на данный момент уникальна, – сказал Кирилл Романенко.

Предложенной инновационной разработкой заинтересовались в иркутском предприятии «МедТехСервис». Компания уже начала применять её прототипы в производстве.