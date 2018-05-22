В Иркутске проходит первая всероссийская конференция по применению беспилотников в географических исследованиях

Иркутск, 23.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Институте географии имени Сочавы СО РАН 22 мая начала работу первая всероссийская научно-практическая конференция «Применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в географически исследованиях».

Как сообщает пресс-служба ИНЦ СО РАН, в конференции участвуют ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Красноярска, Томска, Хабаровска, Улан-Удэ, Якутска, Владивостока. На мероприятии обсуждаются вопросы теории и практики применения беспилотных летательных аппаратов в географических исследованиях, первые научные результаты, полученные с помощью беспилотников, а также вопросы координации научных исследований, выполняемых на территории России научными и производственными коллективами.

В частности, рассматриваются вопросы мультидисциплинарного применения БПЛА на особо охраняемых природных территориях, опыт применения дронов при изучении опасных проявлений русловых процессов и процессов деградации ландшафтов, возможности применения беспилотников при мониторинговых исследованиях природных комплексов. Дискуссии ориентированы на осуществление комплексных междисциплинарных научных мероприятий для разработки единой стратегии проведения научных исследований с помощью БПЛА.

– В последние годы беспилотные летательные аппараты начали широко применяться в научных исследованиях, – отметил на открытии конференции директор Института географии имени Сочавы СО РАН, кандидат географических наук Игорь Владимиров. – Ученые и практики накопили первый опыт по их использованию в изучении природной среды. Внедрение БПЛА в научную практику является инновационным подходом, позволяющим за короткое время выйти на новый уровень изучения географической среды.

В Институте географии имени Сочавы беспилотники используются с осени 2016 года, в 2017 году дроны совершили 110 вылетов для съемок побережья озера Байкал, очистных сооружений в Байкальске, мыса Бурхан на острове Ольхон и других территорий. Этим летом беспилотники будут работать на изучении селевых потоков в Окинском районе Бурятии, ученые планируют также провести с их помощью плановые съемки местности в северном Прибайкалье, южной части Бурятии и в Забайкалье.

– Научное обсуждение уже полученных с помощью беспилотников результатов способствует пониманию более целостной картины географической среды для разработки корректных и хорошо обоснованных комплексных направлений в изучении природы, – подчеркнул ведущий научный сотрудник Института, доктор географических наук Станислав Макаров. – Беспилотные летательные аппараты для нас – это новый инструмент, который позволяет быстро и экономично получать информацию с высокой степенью детальности.