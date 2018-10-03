В Иркутске проходит российско-монгольская международная конференция о солнечно-земных связях и геодинамике

Иркутск, 4.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске открылась двенадцатая российско-монгольская международная конференция «Солнечно-земные связи и геодинамика Байкало-Монгольского региона: результаты многолетних исследований и научно-образовательная политика». Как сообщает пресс-служба ИНЦ СО РАН, она приурочена к 100-летию Иркутского государственного университета. В конференции участвуют более 240 ученых из России и зарубежных стран. На торжественном открытии мероприятия научный руководитель Иркутского научного центра СО РАН, директор ИДСТУ СО РАН, и.о. ректора ИГУ, академик РАН Игорь Бычков подчеркнул, что у России с Монголией особые научные, образовательные и дружественные отношения с начала прошлого века. Сейчас с монгольскими коллегами сотрудничают все академические и вузовские учреждения Иркутской области. Советник генерального консульства Монголии в Иркутске Чойжанцан Жаргалсайхан отметил важную роль высшего российского образования в становлении Монголии. – После революции в Монгольской республике во всех отраслях были нужны специалисты. В подготовке новых кадров и ученых большую роль сыграл Иркутский государственный университет. С 1929 года более 1500 монголов получили высшее образование в ИГУ, – сказал Чойжанцан Жаргалсайхан. Врио директора Института земной коры СО РАН, член-корреспондент РАН Дмитрий Гладкочуб рассказал о научном сотрудничестве Иркутска и Монголии по наукам о Земле, которое началось после Гоби-Алтайского землетрясения. После 1957 года на постоянной основе начала работу советско-монгольская сейсмологическая экспедиция. – Не только Россия готовит кадры для Монголии, но и Монголия для России. Выпускники ИГУ и сотрудники ИЗК СО РАН работают на территории Монголии и получают бесценный опыт. Такие связи остаются на всю жизнь и благодаря им удается в самые трудные времена сохранять научное взаимодействие, – уверен Дмитрий Гладкочуб. Директор Института астрономии и геофизики Монгольской академии наук Содномсамбуу Дэмбэрэл ответил, что в этот раз среди представителей монгольской делегации много молодых ученых. – Мы стараемся, чтобы как можно больше молодых сотрудников участвовали в наших совместных научных мероприятиях, чтобы дружба и славное сотрудничество продолжались и дальше, – сказал он. Космонавт, герой Монголии и Советского Союза Жугдэрдэмид Гуррагчаа отметил, что Иркутск в Монголии называют Воротами дружбы, и молодые люди с большим интересом изучают русский язык и историю России. На теме конференции акцентировал внимание врио директора Института солнечно-земной физики СО РАН Андрей Медведев. – Перспективы исследования солнечно-земных связей и геодинамики – это направления будущего. Мы чувствуем себя защищенными техносферой, которая существует вокруг нас – с нами спутниковая связь, информационные системы, но эта наша защита очень хрупкая. Мы все в большей степени ощущаем, насколько мы зависим от этой техносферы и насколько техносфера зависит от природных явлений, которые не всегда возможно спрогнозировать. Программа конференции показывает вовлеченность российских и монгольских ученых в эти проблемы. Наши регионы едины не только с географической точки зрения, но и сточки зрения возможностей для слежения за Солнцем, – сказал Андрей Медведев. Отдельная тема конференции – научно-образовательная политика академических и вузовских учреждений Байкало-Монгольского региона, направленная на повышение уровня подготовки на всех ступенях высшего образования и эффективности научных разработок. Российско-монгольская конференция проводится с начала 80-х годов. Ранее мероприятия поочередно проходили в Институте земной коры СО РАН, Институте солнечно-земной физики СО РАН и Институте астрономии и геофизики АНМ. В этот раз конференция разделена на семь секций: «110 лет тунгусскому феномену: фантазии и реальность», «Опасные экзогенные процессы», «Солнечно-земные связи и современная геодинамика», «Геофизические поля и сейсмичность», «Космическая погода и климат», «Современные движения, деформации и напряженное состояние земной коры» и «Геофизические поля и сейсмичность». ТЕПЕРЬ: новости науки в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... дмитрий гладкочуб

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