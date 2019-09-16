Иркутск, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске стартовала Международная Байкальская молодежная научная школа по фундаментальной физике «Физические процессы в космосе и околоземной среде» (БШФФ-2019). Ее организаторами традиционно выступили Институт солнечно-земной физики СО РАН, физический факультет МГУ, Московский физико-технический институт и Иркутский госуниверситет.

Как сообщает пресс-служба ИГУ, участники школы – молодые ученые, аспиранты и старшекурсники российских вузов и научных учреждений.

На открытии конференции участников приветствовал академик РАН Гелий Жеребцов, министр по молодежной политике Иркутской области Александр Попов, представители министерства образования Иркутской области Василий Тетерин и министерства экономического развития Иркутской области Ольга Журавлева, а также проректор по научной работе и международной деятельности ИГУ Константин Григоричев.

Почетные гости, в частности, отметили, что молодежные научные школы, в том числе и проходящая БШФФ, обеспечивают будущее науки, приток нового поколения, тех, кто будет науку делать сегодня, завтра и послезавтра.

– Убежден, что научные школы – это один из самых эффективных инструментов генерации нового поколения. Именно здесь можно не только получить новые знания, но и прикоснуться к великим ученым, которых знаешь только по публикациям и редким кадрам, и кажется, что они – абсолютно недосягаемая величина. На школах формируются те отношения, которые будут для вас значимыми всю жизнь. С людьми, с которыми здесь встретитесь, вы потом будете выстраивать связи на уровне лабораторий, институтов, глобальных научных школ. Именно эти связи будут для вас едва ли не самыми важными в вашей научной жизни, – сказал Константин Григоричев.

В рамках Школы проходит 16 Конференция молодых ученых «Взаимодействие полей и излучения с веществом», на которой представлены доклады по секциям: «Астрофизика и физика Солнца», «Физика околоземного космического пространства», «Диагностика естественных неоднородных сред и математическое моделирование», «Физика атмосферы». Планируется выездное заседание в обсерватории радиофизической диагностики атмосферы ИСЗФ СО РАН в Усолье-Сибирском.

Международная Байкальская молодежная научная школа завершится 21 сентября.