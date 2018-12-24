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25.12.2018

В Иркутске в 2019 году можно будет увидеть лишь два затмения из пяти

Иркутск, 25.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В начале 2019 года иркутяне смогут наблюдать частичное солнечное затмение. Как сообщил 25 декабря журналистам директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев, оно ожидается 6 января. Точное время будет известно позднее.

Традиционно через две недели после него, 21 января, произойдет лунное затмение. Однако его в  России видно не будет, для наблюдения за ним придется ехать в Северную или Южную Америку, а самой лучшей точкой будет Куба.

Полное солнечное затмение астрономы ждут 2 июля 2019 года, но увидеть его в России также будет нельзя, для наблюдения нужно отправляться в район Тихого океана. Сергей Язев надеется, что туда удастся отправить группу иркутских астрономов.

Кроме того, 16-17 июля ожидается частичное лунное затмение. Вот его отчасти смогут наблюдать и иркутяне утром 17 июля.

В ноябре произойдет уникальное астрономическое событие, случающееся очень редко:  прохождение Меркурия по диску Солнца. Но в Иркутске и его нельзя увидеть, для этого нужно ехать в Южную Америку. Кроме того, частично это явление будет заметно в самой западной части Европы.

Последнее астрономическое событие 2019 года – кольцевое солнечное затмение. Его можно будет увидеть 26 декабря на юге Индии, Цейлоне и островах Индонезии. Значимых прохождений комет в следующем году не ожидается. Но все это может оказаться не полностью исчерпывающим списком астрономических событий-2019, так как в последнее время Солнце непредсказуемо и периодически преподносит сюрпризы, отмечает Сергей Язев.

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