|Наука
|13.08.2018
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В Иркутске выпустили сборник не публиковавшихся документов о «золотом запасе Колчака»
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Иркутск, 13.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Госархив Иркутской области выпустил сборник «Из истории Золотого запаса Адмирала Колчака», куда вошли ранее не публиковавшиеся документы. Об этом сообщает пресс-служба архивного агентства Иркутской области.
В книгу вошли документы Госархива региона из архивных фондов Иркутского Политцентра, Иркутского губернского революционного комитета, личных фондов историка Моисея Гудошникова за январь-май 1920 года.
В сборник вошли документы по истории задержания в Иркутске и возвращения Золотого запаса России, вывезенного в годы Гражданской войны из Омска.
Документы проливают свет на некоторые обстоятельства нахождения поезда с Золотым запасом в Нижнеудинске, его передаче Иркутскому губернскому революционному комитету и последующем возвращении советскому правительству, говорят в архивном агентстве.
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