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13.08.2018

В Иркутске выпустили сборник не публиковавшихся документов о «золотом запасе Колчака»

Иркутск, 13.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Госархив Иркутской области выпустил сборник «Из истории Золотого запаса Адмирала Колчака», куда вошли ранее не публиковавшиеся документы. Об этом сообщает пресс-служба архивного агентства Иркутской области.

В книгу вошли документы Госархива региона из архивных фондов Иркутского Политцентра, Иркутского губернского революционного комитета, личных фондов историка Моисея Гудошникова за январь-май 1920 года.

В сборник вошли документы по истории задержания в Иркутске и возвращения Золотого запаса России, вывезенного в годы Гражданской войны из Омска.

Документы проливают свет на некоторые обстоятельства нахождения поезда с Золотым запасом в Нижнеудинске, его передаче Иркутскому губернскому революционному комитету и последующем возвращении советскому правительству, говорят в архивном агентстве.

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