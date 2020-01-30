В Иркутске завершился научно-просветительский проект для школьников

Иркутск, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Завершились мероприятия нового совместного научно-просветительского проекта для школьников Приангарья «Траектория ИГУ – РАН: путь в большую науку». Проходили они два дня на площадке Научной библиотеки имени Распутина ИГУ в рамках Иркутского форума образования 2020, сообщает пресс-служба вуза. За это время иркутские ученые рассказали молодежи о разнообразных достижениях современной науки, показали, как открытия меняют жизнь людей, и постарались продемонстрировать, что заниматься наукой сейчас – это интересно, модно и выгодно. Организаторами проекта выступили Иркутский государственный университет, Сибирское отделение Российской академии наук и департамент образования Иркутска. Первыми участниками проекта стали учащиеся лицея ИГУ – общеобразовательного учреждения, созданного для обучения способных и одаренных детей. Отметим, что лицей регулярно входит в топ лучших школ страны. Высокое качество обучения в нем обеспечивается, в том числе, академической подготовкой, так как профильные предметы ведут преподаватели Иркутского государственного университета. – Научная работа в лицее является полноправной частью основной образовательной программы. Дети имеют навык написания научно-практических работ, умеют выполнять исследовательские проекты, а также участвуют в конкурсах научно-исследовательских работ. Поэтому могу со всей ответственностью заявить, что интерес к науке у ребят присутствует. Участие в проекте «Траектория ИГУ – РАН» еще больше стимулирует этот интерес. Школьники познакомились с замечательными, уникальными учеными, пообщались с ними, что позволило ребятам в некотором смысле увидеть иркутскую науку изнутри, оценить ее возможности. А это, надеюсь, поможет им сделать свой профессиональный выбор в дальнейшем, – сказала Елена Кузьмина, директор лицея ИГУ. Во второй день знакомиться с наукой пришли школьники профильных классов Иркутска. И в первый, и во второй день ученые Иркутского государственного университета и академических институтов Иркутского научного центра просто и доступно рассказывали подросткам о науке и о тех горизонтах, которые она открывает перед увлеченной молодежью. Как отметил один из выступавших с лекцией, старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев: – Для того, чтобы заниматься наукой мирового уровня – не обязательно уезжать за пределы региона. Наука мирового уровня давно и прочно обосновалась в Иркутске. В программу проекта вошли лекции по разным разделам знаний: от лингвистики в мире информационных технологий до знакомства с людьми доисторических времен, от биологической лаборатории на пороге открытий XXI века до большой химии Иркутска и фармацевтики Приангарья, от древних обитателей Байкальского региона до группового управления роботами. Ученые раскрыли перед подростками секреты геологического прошлого и будущего Земли, прошли путь от одиночной молекулы к 3D-технологиям через призму люминесценции и рассказали о реконструктивных возможностях травматологии и ортопедии. Особый интерес у школьной аудитории вызвала космическая тема – это и возможности изучения Вселенной в лабораториях ИГУ, и, казалось бы, такое известное, но неспокойное Солнце, и угрозы, которое несет Земле межзвездное пространство, и то, как Иркутск связан с освоением космоса. – Выступать перед учащимися школ и лицеев было для меня большим удовольствием. Они очень внимательные и чуткие слушатели, никаких сложностей во взаимопонимании у нас не возникало. Находясь перед выбором своего пути, они с живым интересом воспринимали мои рассказы о специфике профессии археолога, но при этом оценивали их критически, поэтому приходилось взвешивать каждое слово, понимая, что этим детям «лапши на уши не навесишь», – сказал председатель студенческого археологического клуба ИГУ Илья Уланов. Отметим, что на проект специально к иркутским школьникам приехал вице-президент РАН, председатель СО РАН, академик РАН Валентин Пармон. Он отметил, что российская наука крайне заинтересована в должной подготовке молодежи и подчеркнул соответствие этой задаче сегодняшнего проекта «Траектория ИГУ – РАН: путь в большую науку» и развивающегося в России проекта «Базовые школы РАН» (в Иркутской области принимают участие три школы: лицей ИГУ, братский лицей № 2, ангарский лицей № 1). Также молодых участников проекта приветствовал врио ректора ИГУ, доктор химических наук, профессор Александр Шмидт. В частности, он рассказал об университете, важности научной составляющей в процессе обучения и перспективах дальнейшей работы на ниве науки, открывающейся перед выпускниками. В рамках открытия проекта также выступили ученый секретарь ИНЦ СО РАН Владимир Шелехов и заместитель директора Института земной коры СО РАН Александр Кононов. По итогам реализации проекта «Траектория ИГУ – РАН: путь в большую науку» планируется его повторение, в рамках которого вузовские ученые и их коллеги из академических институтов продолжат знакомить школьников Приангарья с большой наукой. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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