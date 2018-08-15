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16.08.2018

В Иркутском районе при наблюдении за Персеидами насчитали 50 метеоров

Иркутский район, 16.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В парке села Мамоны Иркутского района 12 августа прошли традиционные наблюдения максимума метеорного потока Персеиды. В них приняли участие около 400 человек.

Как сообщает пресс-служба иркутского планетария, за два часа удалось насчитать 50 метеоров – 27 в первый час наблюдений, и 23 метеора во второй.

– В этом году нам повезло с погодой, – говорит исполнительный директор организации Павел Никифоров. – В прошлом году в ночь с 12 на 13 августа было облачно, и мы насчитали всего 30 метеоров за все время наблюдений. Метеорный поток Персеиды проявляет активность с 17 июля по 24 августа, поэтому смотреть на небо и считать «падающие звезды» можно каждую ночь в это время.

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