В Иркутской области сокращается число научных организаций

Иркутская область, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в течение двух лет уменьшается число организаций, выполняющих научные исследования и разработки. В 2015 году их было 52, в конце 2017 года – 46. Половина из них – научно-исследовательские организации, 17 вузов, два промышленных предприятия и четыре – другие структуры, сообщает пресс-служба Иркутскстата. Сокращается и численность работников науки, в том числе имеющих ученую степень. Численные потери наблюдаются не первый год: пять лет назад исследованиями и разработками занимались 5 тысяч 384 человека, а в минувшем году – 4 тысячи 292. Причём убывает не только вспомогательный персонал, число исследователей за 2016 год уменьшилось на 4,7%, в 2017-м – ещё на 1,7%. Буксует подготовка научных кадров, сокращается численность, прием и выпуск аспирантов. В 2017 году аспирантуру закончили 238 человек (54% к 2016 году), из них почти треть обучались без отрыва от производства. Из числа выпускников только каждый девятый защитил диссертацию. Наиболее эффективной оказалась учеба, совмещенная с работой, – 13% защитивших диссертацию, против 10% из числа обучавшихся по очной форме. В условиях кризиса меняется структура выполняемых работ, и сдвиг – не в пользу науки, призванной обеспечивать прогресс и конкурентоспособность экономики. Увеличить объём исследований и разработок удаётся не всегда, а для прочих работ и услуг характерен практически постоянный рост. В 2017 году на прочие работы и услуги приходилось более четверти общего объема, выполненного данными организациями (в 2016 году – около половины). Для сравнения: в 2000 году подавляющую часть объема составляли исследования и разработки (92%). Отвлечение сил и средств на прочие направления деятельности – вынужденная мера, говорят в Иркутскстатате. Финансирование науки из федерального бюджета крайне нестабильно: в 2016 году – 92 млн рублей, в 2011 – около 2 миллиардов. Консолидированный бюджет региона выделяет на науку 0,02-0,04% общей суммы своих расходов. Нестабилен и недостаточен объём инвестиций в науку и научное обслуживание – 0,1-0,3% общих вложений в экономику региона. ТЕПЕРЬ: новости науки в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутская область

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