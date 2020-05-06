В Иркутской области создан Совет молодых ученых и специалистов

Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области формируют Совет молодых ученых и специалистов. Указ о его создании подписал глава региона Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба губернатора.

– Сейчас формируется Стратегия социально-экономического развития региона. Нам важны новые актуальные идеи. Совет должен стать рабочим инструментом для появления и продвижения таких идей, – отметил Игорь Кобзев на сегодняшнем заседании Совета.

– Мы готовы активно участвовать в работе, у нас есть предложения по разным направлениям, – сказал научный сотрудник ФГБУН Института динамики систем и теории управления имени Матросова СО РАН, зампредседателя Совета Андрей Михайлов.

На заседании прозвучало предложение о создании технопарка, который может стать связующим звеном между наукой и производством. Обсудили инновационные разработки для ликвидации последствий ЧС, взаимодействие с крупными предприятиями региона. Предложение по созданию опытного полигона по отработке методики разведки, добычи и переработки техногенного золота внес член Совета Евгений Прокопьев. Кроме того, он остановился на вопросе подготовки кадров горно-геологического профиля, в частности, на базе Бодайбинского техникума с привлечением промышленников.

Глава региона заинтересовался разработкой антивирусного шлюза, который можно установить на входе в медицинские учреждения, магазины, на предприятия и так далее. Прохождение через шлюз позволяет обеззаразить входящего.

Поступило предложение создать в Совете молодых ученых и специалистов рабочую группу с участием директоров базовых школ РАН, а также привлекать членов Совета к региональным мероприятиям, организованным для школьников и молодежи.

– Сегодня прозвучало много интересных предложений, которые помогут развивать экономику и науку. Конечно, для их лучшей реализации крайне важен обмен опытом. Думаю, что многие сегодняшние идеи найдут конкретное воплощение, – сказал Игорь Кобзев. – Предлагаю провести следующее заседание Совета через месяц, на нем мы утвердим план работы на вторую половину текущего года.