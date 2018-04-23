Иркутская область, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области стартовал проект «Интеллектуальные волонтеры Байкала. Анализ КСО проектов». Его инициаторами стали Фонд поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал» совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ.

Как сообщают организаторы, проект посвящен анализу и выявлению студентами лучших практик в области корпоративной социальной ответственности компаний, чьи эко-проекты затрагивают Байкальский регион. В ходе работы над ними студенты проведут комплексные исследования в командах, определят компании, реализующие эко-программы по КСО (комплексным системам очистки, – прим.ред.) на Байкале, проанализируют нефинансовую отчетность выбранных компаний согласно заданным критериям, а также сделают самостоятельные выводы и рекомендации.

Проект позволит погрузить студентов в практическую плоскость темы, набирающей популярность в деятельности российских компаний, а также станет уникальным и ценным по полученным результатам для многих целевых групп – бизнеса, некоммерческих организаций, органов государственной власти, которые впервые увидят единую карту эко-инициатив в рамках корпоративной социальной ответственности на Байкале. По итогам проекта есть высокая вероятность генерирования новых программ и достижение синергии всех групп, вовлеченных в защиту экологии Байкала, считают организаторы. Студенты будут награждены грамотами и получат статус интеллектуального волонтера Фонда «Озеро Байкал».

Презентация проекта по итогам исследования состоится в рамках круглого стола «Корпоративная социальная ответственность: новый взгляд» 21 мая 2018 года на конференции «Шестого международного конгресса молодых ученых по проблемам устойчивого развития».