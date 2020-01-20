В конкурсе «Байкальская инициатива»-2019 победили проекты о здоровье нерп, особенностях амфипод и познавательном туризме

Иркутская область, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Завершился второй этап конкурса поддержки молодых ученых «Байкальская инициатива». Три финалиста в феврале 2020 года получат грант и приступят к реализации своих разработок.

Как сообщает пресс-служба фонда «Озеро Байкал», по условиям конкурса участникам предстояло доказать, что их проекты действительно актуальны и необходимы по мнению «народной экспертизы», и собрать 20% заявленного финансирования самостоятельно путем краудфандинга, привлечением спонсоров и других каналов общественной поддержки.

Победителями конкурса «Байкальская инициатива»-2019 стали:

Юлия Лубяга, проект «Исследование функциональных особенностей Р-gp эндемичных байкальских амфипод с использованием трансфицированных клеточных линий и оценка потенциала применения трансфицированных клеточных линий для задач экологического мониторинга озера Байкал».

Инна Аникиенко, проект «Исследование сердечно-сосудистой системы байкальской нерпы в норме и при патологии».

Наталья Лужкова, проект «Познавательный туризм как инструмент сохранения природных комплексов на условиях пирогенной и антропогенной нагрузки».