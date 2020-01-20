|Наука
|21.01.2020
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В конкурсе «Байкальская инициатива»-2019 победили проекты о здоровье нерп, особенностях амфипод и познавательном туризме
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Иркутская область, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Завершился второй этап конкурса поддержки молодых ученых «Байкальская инициатива». Три финалиста в феврале 2020 года получат грант и приступят к реализации своих разработок.
Как сообщает пресс-служба фонда «Озеро Байкал», по условиям конкурса участникам предстояло доказать, что их проекты действительно актуальны и необходимы по мнению «народной экспертизы», и собрать 20% заявленного финансирования самостоятельно путем краудфандинга, привлечением спонсоров и других каналов общественной поддержки.
Победителями конкурса «Байкальская инициатива»-2019 стали: