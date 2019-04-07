В небе на севере Иркутской области заметили яркий болид

Иркутская область, 8.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Вечером 6 апреля над Красноярским краем и на севере Иркутской области наблюдали яркий болид. Картина достаточно типичная, зарегистрирована рядом видеорегистраторов, сообщил на своей странице в соцсети «Фейсбук» директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев. В частности, небесное тело заметили в Тайшете.

По его словам, после пролета болида наблюдался инверсионный след. Есть сообщения о сильном акустическом ударе.

– Шансов на выпадение крупного метеорита немного – похоже, как обычно, тело разрушилось в верхних слоях атмосферы, выше 25 км. Если до земли что-то и долетело – мелкие камушки в тайге не найти. Атмосфера опять нас защитила, – отметил Сергей Язев.

Напомним, в апреле 2018 года ярко светящееся небесное тело заметили в небе над Бурятией. А в марте дважды за неделю фиксировали болиды и в Иркутской области. Зеленоватое свечение от яркого шара со светящимся хвостом видели жители обоих регионов также в октябре 2016 года. В 2015 году также фиксировали небесное тело, предполагалось даже, что оно упало в Байкал.