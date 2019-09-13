В Приангарье объявлены победители первого этапа конкурса «Байкальская инициатива»-2019

Иркутская область, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Фонд «Озеро Байкал» объявляет победителей первого этапа грантового конкурса молодых ученых «Байкальская инициатива»-2019.

Как сообщает пресс-служба фонда, конкурс «Байкальская инициатива» направлен на поддержку научно-исследовательских проектов ученых в возрасте от 25 до 35 лет на Байкальской природной территории, нацеленных на охрану и защиту озера Байкал. Еще одна цель конкурса – популяризация научных знаний о Байкале среди населения.

В 2019 году конкурс проходит по трем направлениям: научные исследования и высокотехнологичные разработки; изучение и сохранение биоразнообразия; прикладные решения экологических проблем. Всего в конкурсе участвовали семь научно-исследовательских проектов: пять заявок по грантовому направлению «Научные исследования и высокотехнологичные разработки» и две – по направлению «Изучение и сохранение биоразнообразия». Проекты в области прикладных решений экологических проблем не были представлены на конкурсе 2019 года.

Оценка заявок экспертами проводилась по методике, разработанной специально для конкурса. В итоге в номинации «Научные исследования и высокотехнологичные разработки» наивысший балл получил проект «Исследование функциональных особенностей Р-gp эндемичных байкальских амфипод с использованием трансфицированных клеточных линий и оценка потенциала применения трансфицированных клеточных линий для задач экологического мониторинга озера Байкал». Руководитель – Юлия Лубяга.

Исследование связано с крайне актуальной темой – созданием быстрых и эффективных методов экологического мониторинга Байкала в условиях возрастающего антропогенного воздействия на озеро и поддержанием надлежащего качества питьевой воды. Результаты проекта позволят продвинуть систему мониторинга байкальских вод на принципиально новый уровень, дающий возможность количественной оценки воздействия потенциально опасных веществ на эндемичные организмы.

В номинации «Изучение и сохранение биоразнообразия» победил проект «Исследование сердечнососудистой системы байкальской нерпы в норме и при патологии». Руководитель – Инна Аникиенко (Бабушкина).

Научная цель проекта – изучить особенности сердечнососудистой системы байкальской нерпы, изменение ее анатомии и функционирования вследствие антропогенного влияния. Полученные результаты могут быть использованы при установлении причин гибели байкальской нерпы (как в результате естественных причин, так и антропогенного влияния человека), а также при профессиональной подготовке ветеринарных врачей, специалистов по байкальской нерпе, нехватка которых наблюдается сейчас в Байкальском регионе.

Третий победитель – проект на стыке двух областей: научных исследований и сохранения биоразнообразия – «Познавательный туризм как инструмент сохранения природных комплексов на условиях пирогенной и антропогенной нагрузки». Руководитель – Наталья Лужкова.

Исследование призвано разработать геоэкологическое обоснование развития познавательного туризма в условиях современной пирогенной и антропогенной нагрузки в центральной экологической зоне озера Байкал на примере полуострова Святой Нос. Исследования на территории Забайкальского национального парка позволят найти баланс между развитием познавательного туризма и охраной окружающей среды для сохранения природных комплексов и их бережной демонстрации ответственным посетителям. Создание платформы общего пользования на основе ARCGIS с результатами исследований поможет оперативно вносить мониторинговую информацию и осуществлять комплексное планирование.

Согласно положению о конкурсе «Байкальская инициатива», в срок до 15 декабря 2019 года победителям первого этапа необходимо предоставить гарантию материального софинансирования проектов в размере 20% от общего бюджета на реализацию проекта.