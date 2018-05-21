|Наука
|22.05.2018
|
|
В рамках молодежного форума «Байкал» 28 июня в Иркутске пройдет конференция молодых ученых
|
Иркутск, 22.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Международная научная конференция молодых ученых «Наука и технологии: Байкал 2018» пройдет 28 июня в Иркутске в Научной библиотеке им. В.Г. Распутина ИГУ. Мероприятие проводится в рамках Международного молодежного форума «Байкал» при поддержке правительства Иркутской области.
Как сообщает пресс-служба регправительства, среди организаторов конференции координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах при совете при президенте РФ по науке и образованию и координационный научный совет при губернаторе Иркутской области, институты Иркутского и Бурятского научных центров СО РАН, Иркутский государственный университет и Иркутский национальный исследовательский технический университет.
Заместитель директора по научной работе Института земной коры СО РАН Александр Кононов рассказал, что конференция продолжает цикл Международных молодежных научно-практических конференций «Россия – Монголия» (16-21 мая 2016 года, Иркутск; 5-10 сентября 2016 года, Улан-Батор, Монголия) и «Науки о жизни и зеленые технологии» (22-25 июня 2017, Байкал). Конференция приурочена к празднованию 100-летия образования ИГУ и 55-летия Академгородка в Иркутске.
– Тематика конференции охватывает широкий круг вопросов, связанных с «большими вызовами» в рамках Стратегии научно-технологического развития России, – пояснил Александр Кононов. – Ведущие специалисты представят пленарные доклады, молодые ученые и студенты – краткие секционные сообщения.
На конференции планируется представить результаты фундаментальных и прикладных научных исследований, примыкающих к тематике «больших вызовов», обсудить актуальные экологические и социальные проблемы Байкальского региона, современные тенденции развития науки и технологии, а также перспективы участия научной молодежи Байкальского региона в федеральных и глобальных инновационных трендах. Запланированы панельные дискуссии, посвященные обсуждению Стратегии научно- технологического развития РФ на долгосрочный период, и обсуждение вопросов интеграции региональных научных и образовательных учреждений в процесс ее реализации. Материалы конференции будут опубликованы в сборнике, который будет индексироваться на eLIBRARY.ru – российской научной электронной библиотеке, интегрированной с Российским индексом научного цитирования.
Министр молодежной политики Иркутской области Александр Попов отметил значимость научной составляющей молодежного форума «Байкал»:
– В прошлом году научная конференция в рамках форума привлекла большое внимание, уверен, что и в этом году дискуссия будет плодотворной и полезной для молодых ученых. Несмотря на молодость, они уже состоялись в своей сфере, многие реализуют собственные проекты, они активны и отличаются творческим подходом в любом начинании, – сказал министр.
СПРАВКА:
ТЕПЕРЬ: новости Байкала в Telegram
ТЕПЕРЬ: новости Байкала в Telegram