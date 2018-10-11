В селе Мамоны установили памятный знак «Здесь наблюдают метеоры»

Иркутский район, 11.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский планетарий 8 октября установил памятный знак «Здесь наблюдают метеоры» на площадке у Дома культуры села Мамоны Иркутского района, где уже в течение трех лет регулярно проводятся организованные планетарием наблюдения метеорных потоков.

– Наша задача – сделать так, чтобы как можно больше людей посмотрело на звездное небо, – говорит исполнительный директор учреждения Павел Никифоров. – Но чтобы насчитать больше метеоров, нужен хороший открытый горизонт и минимум засветки. Конечно, чем дальше от города – тем лучше условия для наблюдений, но для нас было важно выбрать место, которое также было бы легко достижимо для максимального количества людей.

Как сообщает пресс-служба планетария, Мамоны оказались лучшей площадкой: всего пять километров от объездной дороги, которая идет вдоль иркутского микрорайона Ново-Ленино. Наблюдения знаменитых августовских «падающих звезд» – метеорного потока Персеиды – здесь уже стали традицией. Однако в планах планетария организовать здесь наблюдения и других метеорных потоков.

Кстати, иркутский планетарий также намерен установить подобный знак на площадке в районе села Глубокая Шелеховского района, где с августа 2015 года регулярно проводит наблюдения объектов глубокого космоса.