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10.10.2018

В свет вышла книга Сергея Язева «Лекции о Солнце»

Иркутск, 10.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В свет вышла книга иркутского ученого, директора астрономической обсерватории ИГУ Сергея Язева «Лекции о Солнце».

Книга выпущена издательством АСТ в серии «Лекторий: как устроен мир».

«Две тысячи лет назад Солнце было персонажем многих легенд, мифическим духом или даже богом, – пишет автор в аннотации к книге. – Долгое время считалось, что дневное светило движется вокруг центра мира – Земли. Четыреста лет назад люди смотрели на Солнце в первые телескопы – и не могли поверить в то, что видели. Сегодня Солнце изучают несколько тысяч специалистов, но что мы о нем знаем? Как мы получили эти знания?

Эта книга – не только о самом Солнце, но и о наших представлениях о нем. О том, как умозрительные рассуждения сменялись научными гипотезами, а старые гипотезы – новыми. О том, как изучают то, до чего невозможно дотронуться, и почему такие знания достоверны. О том, каким сложным и драматичным бывает путь исследователей Солнца. И, конечно, обо всем самом интересном, что происходит на нашей звезде».

Книга вышла в твердом переплете тиражом две тысячи экземпляров.

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