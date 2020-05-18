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Новости науки в Иркутской области
19.05.2020

В визит-центре Байкальского заповедника создали карту с тематическими значками нацпарков

Бурятия, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В информационном центре комплекса «Байкал заповедный» появился новый экспонат – большая обзорная карта федеральных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) России со значками с символами природных достопримечательностей и эмблемами. Об этом сообщает пресс-служба Байкальского заповедника.

Коллекцию тематических значков сотрудники Байкальского заповедника собирали не один год, бережно хранили раритеты заповедной фалеристики, с благодарностью принимали современные значки от друзей из разных уголков страны. В итоге сложилась картина, которая представляет особый образ заповедной системы. Каждый посетитель сможет не только найти на карте интересующую его природную территорию, он получит первое наглядное представление об ее особенностях – маленькие значки наверняка станут началом больших открытий на заповедных землях.

В визит-центре Байкальского заповедника создали карту с тематическими значками нацпарков

В информационном центре «Байкал заповедный», где разместилась карта ООПТ, представлена разнообразная информация об особо охраняемых природных территориях России, в том числе видео- и фотоматериалы. Отдельный раздел посвящён «Заповедному ожерелью Байкала» – заповедникам и паркам Байкальского региона. Представлена художественная литература по теме «Человек и Байкал»: сборники прозы, стихов и сказок.

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В визит-центре Байкальского заповедника создали карту с тематическими значками нацпарков19.05.2020
2020-05-19-04-51-18
Бурятия, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В информационном центре комплекса «Байкал заповедный» появился новый экспонат – большая обзорная карта федеральных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) России со значками с символами природных достопримечательностей и эмблемами. Об этом сообщает пресс-служба Байкальского заповедника.
В ИСЗФ СО РАН сконструировали подъемник астрономических приборов для геофизической обсерватории в Торах15.05.2020
2020-05-15-08-28-44
Иркутск, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), – В Институте солнечно-земной физики СО РАН сконструировали подъемник астрономических приборов для геофизической обсерватории в Торах. Заведующий лабораторией физики нижней и средней атмосферы института, кандидат физико-математических наук Роман Васильев рассказал, что в Торах для изучения свойств и параметров верхней атмосферы Земли используется современная аппаратура – призменные и дифракционные спектрометры, широкоугольные цветные камеры, сверхширокоугольная система, регистрирующая излучение атомарного кислорода на длине волны 630 нм (камера всего неба), интерферометр Фабри – Перо, адаптированный для аэрономических исследований, солнечный фотометр системы AERONET.
Байкальский музей ИНЦ СО РАН вошел в ТОП-10 музеев природы России13.05.2020
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Иркутская область, 13.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский музей ИНЦ СО РАН вошел в ТОП-10 музеев природы России. Рейтинг составлен туристическим порталом ТурСтарт по результатам анализа популярности и уникальности музеев и предложений виртуальных экскурсий и туров по экспозициям музеев.
В Иркутске пытаются создать реагент для повышения точности определения уровня глюкозы в крови12.05.2020
2020-05-10-18-55-52
Иркутск, 12.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Выпускник химического факультета ИГУ Кирилл Романенко работает над созданием реагента, повышающего точность определения уровня глюкозы в крови. Его разработку в конце апреля поддержал Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) – выделен грант, как одному из победителей программы «УМНИК», сообщает пресс-служба вуза.
В Иркутской области создан Совет молодых ученых и специалистов07.05.2020
2020-05-06-11-41-26
Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области формируют Совет молодых ученых и специалистов. Указ о его создании подписал глава региона Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба губернатора.
Премия «Хрустальный компас»: какие проекты от Иркутской области претендуют на статуэтку02.05.2020
2020-05-02-04-59-07
Иркутская область, 2.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Стали известны иркутские участники, прошедшие квалификационный отбор национальной премии «Хрустальный компас». За каждый из них можно проголосовать. Об этом Телеинформу сообщили в оргкомитете премии.
Учёные из ИГУ, занимающиеся изучением байкальских биосистем, получили немецкие гранты29.04.2020
2020-04-29-05-07-41
Иркутск, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Грантовую поддержку Германской службы академических обменов DAAD получили молодые учёные НИИ биологии Иркутского государственного университета. Работу над своими исследованиями в 2020-2021 году они проведут в ведущих научных центрах Германии, сообщает пресс-служба иркутского вуза.
На экомониторинг озера Байкал в 2020 году направят 1,5 миллиона рублей28.04.2020
-2020-15-
Иркутский район, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Фонд «Озеро Байкал» четвёртый год подряд поддержит проект НИИ Биологии Иркутского государственного университета «Точка №1». Фонд перечислит 1,5 миллиона рублей на финансирование уникальной программы мониторинга, сообщает пресс-служба организации.
Проект иркутских ученых стал резидентом научно-исследовательского акселератора «КоЛаборатор» компании Bayer27.04.2020
2020-04-27-09-30-06
Иркутск, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Проект Иркутского института химии имени Фаворского СО РАН по параллельной терапии и диагностике раковых опухолей мозга стал резидентом научно-исследовательского акселератора «КоЛаборатор» компании Bayer. Об этом сообщает пресс-служба ИНЦ СО РАН.
Две статьи ученых ИСЗФ СО РАН опубликованы в ведущих профильных журналах, входящих в квартиль Q127.04.2020
-q1
Иркутск, 26.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Статья ученых Института солнечно-земной физики СО РАН о фильтрации ионосферных измерений, получаемых на основе GPS/ГЛОНАСС, опубликована в журнале Remote Sensing. Журнал входит в квартиль Q1 – в 25% лучших журналов в своей области. Авторы статьи «Wave signatures in total ele—ctron content variations: filtering problems» - Борис Малецкий, Юрий Ясюкевич и Артем Веснин, публикация доступна по адресу https://www.mdpi.com/2072-4292/12/8/1340.
Ученые ИСЗФ СО РАН исследуют возмущения в верхней атмосфере Земли оптическими и радиофизическими методами26.04.2020
2020-04-26-11-07-57
Иркутск, 26.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Аспирантка Института солнечно-земной физики СО РАН Татьяна Сыренова выиграла грант Российского фонда фундаментальных исследований в конкурсе на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, выполняемые молодыми учеными, обучающимися в аспирантуре. Объем гранта составляет 1,2 млн. рублей. Исследование рассчитано до 2021 года, за это время аспирантка планирует изучить вариации параметров верхней атмосферы, обусловленные распространением акустико-гравитационных волн, индуцированных различными источниками. Руководителем работы Татьяна Сыреновой стал старший научный сотрудник лаборатории физики нижней и средней атмосферы, кандидат физико-математических наук Александр Белецкий.
Иркутская область готова заключить соглашение с СО РАН по БЦБК24.04.2020
2020-04-24-02-59-06
Байкальск, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область готова заключить соглашение с Сибирским отделением РАН на проведение экспертизы технологических решений рекультивации отходов БЦБК и завершить отбор технологии к июлю 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды РФ.
Три иркутских проекта претендуют на международную премию «Хрустальный компас»23.04.2020
2020-04-23-09-02-16
Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На соискание престижной международной премии «Хрустальный компас» представлено три проекта от Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба премии.
Иркутские ученые выяснят, есть ли у жителей региона коллективный иммунитет к коронавирусу22.04.2020
2020-04-22-05-18-49
Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Директор ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека», член-корреспондент Российской академии наук Любовь Рычкова проинформировала, что с 20 апреля центр начал тестирование на новую коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).
Иркутянам 17 апреля прочтут онлайн-лекцию об электромагнитных волнах17.04.2020
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Иркутск, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Для иркутян 17 апреля директор АНО «Звёздный десант» Михаил Меркулов прочтёт онлайн-лекцию на тему «Электромагнитные волны вокруг нас, вокруг нашей жизни, в наших путешествиях. Опасны ли они или наоборот?». Об этом сообщается на странице сообщества «Наука Байкал тур» в соцсети «Фейсбук».
Иркутские ученые намерены создать отечественную базу компонентов для изготовления антисептика15.04.2020
2020-04-15-08-12-41
Иркутск, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутские ученые, несмотря на пандемию коронавируса, продолжают работать в новых условиях. Пресс-служба ИНЦ СО РАН рассказала, над чем трудятся научные институты Иркутска в период самоизоляции.
Сильные пыльные бури из Китая и Монголии принесли в Иркутскую область серый и розовый снег13.04.2020
2020-04-13-09-22-11
Иркутская область, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Жители Иркутска, Ангарска, Слюдянки, Байкальска, Шелехова и Усолья-Сибирского 7 апреля активно обсуждали в социальных сетях причины выпадения необычного снега – серого и розового цвета. В Иркутске специалисты по загрязнению воздуха объяснили такой экзотический цвет осадков влиянием выбросов Ново-Иркутской ТЭЦ, продукты сгорания которой осели на снежном покрове. Местные метеорологи заинтересовались причинами этого редкого природного явления.
Завершен монтаж очередных кластеров глубоководного нейтринного телескопа Baikal-GVD13.04.2020
-baikal-gvd
Иркутск, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На прошлой неделе международная научная коллаборация «Байкал», ключевым участником которой является НИИ прикладной физики ИГУ, завершила монтаж очередных кластеров уникальной научной установки России – глубоководного нейтринного телескопа Baikal-GVD. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Большой иркутский планетарий будет транслировать запуск космического корабля «Союз МС-16»09.04.2020
Иркутск, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Запуск космического корабля «Союз МС-16», командиром которого стал уроженец Иркутска Анатолий Иванишин, состоится 9 апреля в 16:05 по местному времени. Трансляцию будет вести Большой иркутский планетарий.
Совет молодых ученых при губернаторе создадут в Иркутской области09.04.2020
2020-04-09-05-06-11
Иркутская область, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Решение о создании Совета молодых ученых принял врио главы Приангарья Игорь Кобзев 7 апреля на заседании Координационного научного совета при губернаторе.
Проект «Наука Тур Байкал» опубликовал график ближайших научно-популярных вебинаров08.04.2020
2020-04-08-05-35-10
Иркутск, 8.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Проект «Наука Тур Байкал» в условиях карантина продолжает цикл научно-популярных вебинаров.
Иркутян приглашают присоединиться к научно-познавательному вебинару о загадках и секретах почвы04.04.2020
Иркутск, 4.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Вебинар «Какие загадки таит почва» пройдет 4 апреля в 13:00. Организаторы мероприятия – «Наука Тур Байкал» и Иркутский государственный университет.
Уроженец Иркутска Анатолий Иванишин возглавит экспедицию к Международной космической станции03.04.2020
2020-04-03-08-30-04
Москва, 3.04.20 (ИА «Телеинформ»), - С космодрома Байконур 9 апреля в длительную экспедицию на Международную космическую станцию отправится пилотируемый корабль «Союз МС-16» под командованием уроженца Иркутска, космонавта Анатолия Иванишина. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.
Всемирная ночь тротуарной астрономии в Иркутске в этом году пройдет в режиме онлайн31.03.2020
2020-03-31-07-32-36
Иркутск, 31.03.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский планетарий и Иркутское региональное астрономическое общество проведут 14 Всемирную ночь тротуарной астрономии 3-4 апреля в формате онлайн-трансляции.
Телескоп Цейсса установили в Ботаническом саду ИГУ26.03.2020
2020-03-26-03-43-56
Иркутск, 26.03.20 (ИА «Телеинформ»), - В Ботаническом саду биолого-почвенного факультета Иркутского государственного университета установили телескоп бренда «Карл Цейсс».
В заповедных территориях Иркутской области насчитали 14 видов зверей и три вида боровой дичи25.03.2020
Иркутская область, 25.03.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области на особо охраняемых природных территориях «Заповедного Прибайкалья» этой зимой зарегистрировали 14 видов животных и три вида боровой дичи – тетеревов и куропаток. Популяция всех видов, за некоторым исключением, находится на высоком уровне.
В «Заповедном Прибайкалье» обеспокоены сокращением популяции соболя в Тофаларском заказнике25.03.2020
2020-03-25-05-26-40
Нижнеудинский район, 25.03.20 (ИА «Телеинформ»), - «Заповедное Прибайкалье» завершило ежегодные зимние маршрутные учеты на особо охраняемых природных территориях. В целом количество зверей стабильно. Только в Тофаларском заказнике по сравнению с предыдущей зимой популяция соболя сократилась вдвое, а с 2016 года – периода, когда там начали проводить ежегодный учет, – в три раза.
Иркутские ученые разработали НИОКР для развития Приангарья25.03.2020
2020-03-24-11-55-14
Иркутская область, 25.03.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутские ученые подготовили научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы для государственных нужд Иркутской области. Проекты направлены на социально-экономическое развитие региона.
В горах Бурятии фотоловушка засекла пару снежных барсов24.03.2020
2020-03-24-02-37-49
Бурятия, 24.03.20 (ИА «Телеинформ»), - В Бурятии на хребте Большой Саян завершена экспедиция по учету численности снежного барса. Зафиксированы следы, как минимум, двух самцов и самки, получены фотосвидетельства обитания двух особей.
Базовая кафедра ИСЗФ приобретет современный комплекс научного оборудования для научных исследований23.03.2020
2020-03-23-10-35-19
Иркутск, 23.03.20 (ИА «Телеинформ»), - Для развития кафедры метеорологии и околоземного космического пространства – базовой кафедры Института солнечно-земной физики СО РАН и географического факультета Иркутского государственного университета – запланирована закупка современного комплекса научного оборудования. Он будет использован для обучения, стажировки и практики студентов и аспирантов базовой кафедры, а также для проведения комплексных исследований и мониторинга нижнего (пограничного) слоя атмосферы.
В конкурсе «Байкальская инициатива» появилась новая номинация24.03.2020
-13-
Иркутская область, 23.03.20 (ИА «Телеинформ»), - Фонд поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал» объявляет о новой заявочной кампании на конкурс «Байкальская инициатива». Об этом сообщает пресс-служба фонда.
МТС выделила сверхбыстрые облачные ресурсы для изучения коронавируса23.03.2020
Москва, 23.03.20 (ИА «Телеинформ»), - МТС присоедилинись к глобальному проекту Folding@Home, который занимается изучением вируса COVID-19. Провайдер #CloudMTS выделил облачные ресурсы для компьютерного моделирования механизма работы нового вируса и поиска терапевтических средств, сообщает пресс-служба крупнейшго российского телекоммуникационного оператора и провайдера цифровых услуг.
ИГУ вошёл в первую сотню российских научных организаций и вузов по публикационной результативности23.03.2020
2020-03-23-09-19-23
Иркутск, 23.03.20 (ИА «Телеинформ»), - ИГУ вошёл в первую сотню российских научных организаций и вузов по комплексному баллу публикационной результативности – одному из ключевых инструментов оценки результатов работы научных организаций. При этом ИГУ обошел все иркутские институты СО РАН и вузы Иркутской области, сообщает пресс-служба университета.
Байкальских нерп пометили спутниковыми передатчиками20.03.2020
2020-03-20-07-39-24
Бурятия, Иркутская область, 20.03.20 (ИА «Телеинформ»), - Девять самцов и шесть самок байкальской нерпы пометили спутниковыми передатчиками для вирусологических и токсикологических исследований. Об этом сообщает пресс-служба Фонда «Озеро Байкал».
Лекция «Научных weekend-ОВ» о нобелевских лауреатах отменяется из-за коронавируса19.03.2020
2020-03-19-03-04-28
Иркутск, 19.03.20 (ИА «Телеинформ»), - Проект «Научные weekend-Ы» все-таки уходит в вынужденный отпуск. Об этом сообщают организаторы.
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