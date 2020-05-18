В визит-центре Байкальского заповедника создали карту с тематическими значками нацпарков

Бурятия, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В информационном центре комплекса «Байкал заповедный» появился новый экспонат – большая обзорная карта федеральных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) России со значками с символами природных достопримечательностей и эмблемами. Об этом сообщает пресс-служба Байкальского заповедника.

Коллекцию тематических значков сотрудники Байкальского заповедника собирали не один год, бережно хранили раритеты заповедной фалеристики, с благодарностью принимали современные значки от друзей из разных уголков страны. В итоге сложилась картина, которая представляет особый образ заповедной системы. Каждый посетитель сможет не только найти на карте интересующую его природную территорию, он получит первое наглядное представление об ее особенностях – маленькие значки наверняка станут началом больших открытий на заповедных землях.

В информационном центре «Байкал заповедный», где разместилась карта ООПТ, представлена разнообразная информация об особо охраняемых природных территориях России, в том числе видео- и фотоматериалы. Отдельный раздел посвящён «Заповедному ожерелью Байкала» – заповедникам и паркам Байкальского региона. Представлена художественная литература по теме «Человек и Байкал»: сборники прозы, стихов и сказок.