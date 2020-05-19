В «Заповедном Прибайкалье» начался учет бурых медведей

Иркутская область, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На территории Прибайкальского нацпарка специалисты «Заповедного Прибайкалья» приступили к ежегодному учету бурого медведя. Показатели оказались выше, чем в 2019 году. Как сообщает пресс-служба организации, по весне бурые медведи выходят пастись на свежую зелень, появившуюся на склонах по берегам Байкала. Технология учета довольно проста. Рано утром и вечером, перед заходом солнца, с лодки, идущей на малом ходу вдоль берега, регистрируются все встречи. – Медведи считаться не хотят, прячутся за деревьями и кустами в самых верхних частях склонов. На зеленых полянах они выглядят темными пятнами, но с большого расстояния и качающейся на волнах лодке, бывает сразу и не понять, кто там наверху: зверь, камень или выворотень, – отмечает начальник отдела науки ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Павел Жовтюк. В итоге показатель учета оказался выше прошлогоднего и составил один медведь на 10 километров маршрута. Вместе с тем самок с медвежатами ученые встретили меньше. Предположительно, сказались неблагоприятные кормовые условия прошлого года. – Вызывает тревогу судьба двух молодых медведей, которые стали выходить на железнодорожный путь. Очень важно, чтобы они сохранили свою независимость в этих часто посещаемых человеком местах и научились избегать встреч, как их взрослые собратья. Для этого необходимо не устраивать стоянки на участке их возможного появления, между 108 и 112 километрами КБЖД, не оставлять пищевые отходы после себя; ни в коем случае не подкармливать медведей и не стремиться устанавливать с ними контакт. Помните, от этого зависит не только ваша безопасность, безопасность местных жителей, других туристов, но и жизнь медведей, – подчеркивает Павел Жовтюк. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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