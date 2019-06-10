В «Заповедном Прибайкалье» подсчитали редких птиц и земноводных

Иркутская область, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В «Заповедном Прибайкалье» в мае 2019 года провели традиционные ежегодные исследования и мониторинг численности птиц и земноводных. Как сообщает пресс-служба организации, орнитологические исследования на территории Прибайкальского нацпарка проводились в начале и во второй половине мая в рамках мониторингов по учету численности водоплавающих и хищных птиц, регистрации редких видов птиц. Лебеди практически каждый год весной отмечаются на минеральных озерах Тажеранской степи. В этом году была отмечена большая стая малого лебедя (Красная книга России) – 62 особи, кормящаяся на одном из крупных тажеранских озер. Гнездится этот лебедь на севере России в тундрах и заболоченных лесотундрах, у нас встречается только на пролете. Встречен этой весной и лебедь-кликун (Красная книга Иркутской области). Стая из 10 особей отмечена на одном из небольших соровых озер на севере парка (севернее поселка Онгурены). Вдоль побережья Байкала из куликов наиболее часто отмечались белохвостый песочник и сибирский пепельный улит, отмечены на пролете также кулик чернозобик, зуек галстучник и средний кроншнеп. Среди водоплавающих птиц наиболее обычными и многочисленными были кряква, чирок свистунок, шилохвость, широконоска и чирок-трескунок. В устье реки Анга отмечено 5 особей большой поганки или чомги, которая занесена в Красную книгу Иркутской области, на территории Прибайкальского национального парка это единственное место гнездования вида. В период работ в Тажеранских степях и вдоль побережья Малого Моря отмечено 243 особи огаря, занесенного в региональную Красную книгу. Красношейная поганка, которая гнездится на минеральных озерах Тажеранской степи, в Красной книге Иркутской области внесена в списки птиц, нуждающихся в особом внимании. На территории парка этой весной отмечено 28 особей. Впервые за последние годы на Малом Море найдено жилое гнездо орлана-белохвоста. Эта редкая хищная птица занесена в Красную книгу России, селится около водоемов, питается в том числе и рыбой. В последнее десятилетие сведений о гнездовании орлана-белохвоста на западном побережье озера Байкал в границах Прибайкальского национального парка не поступало. – Очень интересными встречами отметились редкие виды хищных птиц. Во второй половине мая в Тажеранских степях отмечен орел-карлик, а в конце мая в один день там же наблюдались черный гриф и белоголовый сип, – говорят специалисты нацпарка. – Оба последних вида не характерны для нашего региона, и если залеты черного грифа наблюдались уже не один раз, то встреча белоголового сипа на побережье Байкала и в целом Иркутской области первая за всю историю орнитологических наблюдений. Кроме того, в конце мая сотрудники научного отдела «Заповедного Прибайкалья» продолжили ежегодные исследования по мониторингу численности земноводных. Особое внимание было уделено монгольской жабе – редкому эндемичному виду, включенному в Красную книгу Иркутской области как находящйся на северной границе ареала, и требующий особых мер охраны. Отмечено, что суровые условия весны этого года не прошли бесследно – по сравнению с прошлым годом, размножение жаб началось позже практически на неделю. Пока в нерестовых водоемах отмечено очень малое количество икряных нитей. Помимо фенологических наблюдений, исследователи собирают морфометрические данные. Для этого вечером, уже в сумерках, жаб отлавливают сачком, определяют пол, измеряют длину тела и вес особей. После всех манипуляций жаб отпускают обратно в водоемы. На территории Прибайкальского национального парка монгольская жаба обитает локально – обычно на степных участках вблизи нерестовых водоемов. Такие мелководные заболоченные водоемы встречаются в Тажеранской степи, на южной части острова Ольхон, в бухтах Мухорского залива. За последние 15 лет многие водоемы в Тажеранской степи пересохли или сильно обмелели и поэтому утратились заболоченные мелководные кочкарники. Очень важным условием для успешного развития икры является температура воды. Для нереста жабы предпочитают хорошо прогреваемые мелководья с водной растительностью по заболоченным берегам озер. У жаб есть характерная особенность возвращаться на нерест в «материнский» водоем. И если такой водоем на длительное время пересыхает, то локальная популяция оказывается под угрозой вымирания. – К сожалению, за последние годы ситуация только ухудшается – пересыхает все больше водоемов. Часто водоемы пересыхают вместе с головастиками, не успевшими пройти метаморфоз. В этом случае головастики гибнут в больших количествах, – говорят в «Заповедном Прибайкалье». – Так продолжалось на протяжении последних четырех лет в бухте Ая, однако, в этом году, благодаря большому количеству осадков значительно увеличились лужи – а это значит, что у жаб появился шанс дождаться успешного развития потомства и выхода сеголеток на сушу. В одной из глубоких луж в бухте была обнаружена икряная кладка, развитие головастиков в которой проходит весьма благополучно. Кроме того, отмечают ученые, огромный вред наносят автомобилисты, накатывая дороги на месте исконного нерестового водоема. Разрушение растительного покрова не позволяет лужам сохраняться длительное время, необходимое для развития головастиков. Но не только пересыхание водоемов наносит ущерб численности монгольской жабы. Во время размножения жаб поедают различные птицы: цапли, черные аисты. Часто можно встретить на кочках вблизи водоемов расклеванные воронами останки самок: шкурку, позвоночник и икряные комочки. Одновременно с наблюдениями за редким видом был проведен учет обыкновенного вида – сибирской лягушки. Обнаружены многочисленные кладки икры в виде плотных комков, закрепленных на водной растительности. Особей сибирской лягушки также отлавливали в сумеречные часы на нерестовом водоеме и измеряли. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: байкал

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