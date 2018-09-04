Вышла книга об истории первого иркутского планетария

Иркутск, 5.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в начале октября 2018 года презентуют книгу об истории первого в городе планетария. Автором издания стала иркутский журналист Юлия Караваева, сообщает на своей странице в соцсети «Фейсбук» директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев.

– Давным-давно, в прошлом веке (не будет ошибкой сказать – «в прошлом тысячелетии») в городе Иркутске появился планетарий. Дело было в 1950 году. Он просуществовал до 1986 года и закрылся, – впрочем, потом совсем ненадолго открылся в 1989 году и вскоре закрылся окончательно, – рассказывает Сергей Язев. – Сорок лет его существования – это удивительная (а с другой стороны, совсем не удивительная) история редкого учреждения (к моменту его открытия в Советском Союзе было всего 11 планетариев), которая отражает, по сути, историю СССР, вместе с его подъемами, спадами и крушением. Эта история удивительных людей – сибиряков, которые рассказывали людям об устройстве Вселенной, о других мирах, о полетах в космос, о жизни на других планетах, о выдающихся ученых, и еще о многом другом.

Книга носит название «Звёздный купол над Ангарой». Для её создания автор не только много времени провела в архивах в поисках документов, встречалась с людьми, которые помнили планетарий и его работников, брала интервью, но и тщательно изучила архив «Восточно-Сибирской правды», где и работает.

– Постепенно собирались факты, всплывали имена и фотографии, вырисовывался облик книги. Я, как мог, помогал автору, с которой мы знакомы уже давно, но мой вклад на самом деле невелик, – это конечно, полноценный авторский проект Юлии Караваевой, с моей точки зрения, вполне успешный, – пишет Сергей Язев.