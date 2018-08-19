Волонтеры Экодемии помогли организовать научный стационар в заказнике Красный Яр

Иркутская область, 20.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Студенты всероссийского волонтерского лагеря «Экодемия» помогли специалистам «Заповедного Прибайкалья» организовать научный стационар на кордоне на реке Гужир в заказнике Красный Яр. Как сообщает пресс-служба учреждения, в рамках практики перед волонтерами стояла ответственная задача – заложить пять площадок для изучения мелких млекопитающих. Сотрудники научного отдела «Заповедного Прибайкалья» рассказали добровольцам, что такие площадки необходимы для изучения фауны заказника, вместе с ними делали геоботанические описания, собирали гербарии и закладывали ловчие канавки. – Работы были трудоемкими, и без помощи волонтеров мы, наверно, не смогли бы это сделать так быстро. Теперь в заказнике есть организованная система мониторинга и изучения млекопитающих. Она позволит нам закончить инвентаризацию Красного Яра. Учетные площадки будут использоваться на протяжении многих лет, и будут поставлять ценные данные, которые позволят нам анализировать изменения животного мира заказника. Красный Яр – динамичная экосистема, она восстанавливается после лесных пожаров и лесных вырубок. Большое спасибо ребятам. Это здорово, когда молодежь так активно проявляет себя в сфере охраны природы, в сфере науки, – отметила заместитель директора по науке ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Светлана Бабина. ТЕПЕРЬ: новости науки в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... заповедное прибайкалье

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