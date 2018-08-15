За частным солнечным затмением в Приангарье наблюдали более 800 человек

Иркутская область, 15.08.18 (ИА «Телеинформ»), - За частным солнечным затмением 11 августа в Приангарье наблюдали более 800 человек. Из них около 700 в Иркутске, 60 – в деревне Усть-Тальма и селе Белоусово Качугского района, еще 50 – на площадке у Большого солнечного вакуумного телескопа на территории Байкальской астрофизической обсерватории ИСЗФ СО РАН в поселке Листвянка Иркутского района.

Как сообщает пресс-служба иркутского планетария, в областном центре в момент максимума затмения было закрыто 34,2% площади диска Солнца, в Братске – 37,3%, в Усть-Илимске – 39,8%. Кстати, в Листвянку наблюдать затмение приехала группа из Научного общества юных астрономов «Алькор» (Самара) под руководством Эльзы Медведевой – ветерана любительской астрономии.

– Следующее частное солнечное затмение пройдет 6 января 2019 года, но тогда будет закрыто только 17,1% диска Солнца. К тому же в Иркутске оно будет на восходе – наблюдать его не получится, – говорит исполнительный директор Иркутского планетария Павел Никифоров. – Следующее затмение, 26 декабря 2019 года, наблюдать тоже бессмысленно: фаза всего 1%. А вот 21 июня 2020 года мы снова будем устраивать наблюдения частного солнечного затмения: в Иркутске будет закрыто 21,8% диска Солнца. Через год – 10 июня 2021 года – затмение будет еще более впечатляющим: Луна закроет 45% солнечного диска. А 1 июня 2030 года в Иркутске на момент максимума затмения будет закрыто почти 85% дневного светила.