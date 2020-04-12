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13.04.2020

Завершен монтаж очередных кластеров глубоководного нейтринного телескопа Baikal-GVD

Иркутск, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На прошлой неделе международная научная коллаборация «Байкал», ключевым участником которой является НИИ прикладной физики ИГУ, завершила монтаж очередных кластеров уникальной научной установки России – глубоководного нейтринного телескопа Baikal-GVD. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

– В течение этой экспедиции смонтированы шестой и седьмой кластеры нейтринного телескопа Baikal-GVD. В следующем году планируется развернуть еще два кластера, и на этом будет завершено создание первой очереди телескопа. В будущем он может быть увеличен еще в несколько раз, – отметил ученый-физик, заведующий лабораторией астрофизики элементарных частиц и гамма-астрономии НИИ прикладной физики ИГУ Николай Буднев.

Сейчас все семь кластеров объединены в единую систему сбора и обработки данных, ведется проверка и настройка оборудования всего комплекса.

Нейтринный телескоп Baikal-GVD предназначен для регистрации слабых вспышек света (черенковского излучения), которые возникают в результате взаимодействия частиц, приходящих из космоса (нейтрино), с водой. Потоки нейтрино рождаются в самых далеких и мощных источниках энергии – это, например, взрывы сверхновых звезд или активные галактические ядра. Соответственно, нейтрино являются уникальным носителем информации. Профессор Николай Буднев подчеркнул, что «в целом это необходимо, чтобы понять историю возникновения Вселенной, ее развитие, современное состояние и что с ней будет в будущем, и это дает человечеству понимание фундаментальных законов физики, фундаментальных законов строения Вселенной».

В вузе отмечают, что ранее установленные кластеры работают с момента своего окончательного развертывания. Результаты обработки полученных данных показали, что телескоп может регистрировать нейтрино высоких энергий.

СПРАВКА:

Телескоп состоит из самостоятельных структурных единиц, называемых кластерами. Каждый из кластеров представляет собой 288 оптических детекторов, соединенных в восемь гирлянд и погруженных на дно озера Байкал.

Проектирование нейтринного телескопа объемом порядка кубического километра, получившего название Baikal-GVD, началось в 2010-2011 годах. Первый кластер установки вышел на проектную мощность в 2016 году. В 2017 году был развернут второй кластер, в 2018 году – третий. В 2019 году, с учетом наработок, ученым удалось смонтировать сразу два кластера, этот опыт успешно повторили в этом году.

Работу над проектом нейтринного телескопа ведет крупная международная коллаборация, основными участниками в которой выступают Институт ядерных исследований РАН, Объединенный институт ядерных исследований (Дубна), Иркутский государственный университет, МГУ имени М.В. Ломоносова.

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