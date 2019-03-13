|Наука
|13.03.2019
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Жителей Приангарья зовут провести «Астрономические выходные» в Листвянке
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Иркутский район, 13.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский планетарий и сообщество любителей астрономии Приангарья проведут 16 марта в поселке Листвянка Иркутского района очередное мероприятие в рамках просветительского проекта «Астрономические выходные».
Как сообщает пресс-служба планетария, с 20:00 до 22:00 все желающие смогут бесплатно посмотреть на Луну и Марс через телескопы, которые будут установлены в поселке Листвянка на площади напротив гостиницы «Маяк». Мероприятие будет сопровождаться публичной лекцией и раздачей информационных материалов. В случае неблагоприятной погоды акция переносится на то же время 17 марта.
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