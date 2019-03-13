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13.03.2019

Жителей Приангарья зовут провести «Астрономические выходные» в Листвянке

Иркутский район, 13.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский планетарий и сообщество любителей астрономии Приангарья проведут 16 марта в поселке Листвянка Иркутского района очередное мероприятие в рамках просветительского проекта «Астрономические выходные».

Как сообщает пресс-служба планетария, с 20:00 до 22:00 все желающие смогут бесплатно посмотреть на Луну и Марс через телескопы, которые будут установлены в поселке Листвянка на площади напротив гостиницы «Маяк». Мероприятие будет сопровождаться публичной лекцией и раздачей информационных материалов. В случае неблагоприятной погоды акция переносится на то же время 17 марта.

СПРАВКА:

  • Иркутский планетарий и сообщество любителей астрономии Иркутской области начали просветительский проект «Астрономические выходные» в феврале 2019 года. Первое мероприятие проекта состоялось в селе Пивовариха Иркутского района, в нем приняли участие более 300 человек. В 2018 году планетарий и астрономы-любители ежемесячно проводили проект «Сутки в космосе» – публичную лекцию и наблюдения в телескопы на площади у памятника Александру Третьему в Иркутске.

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