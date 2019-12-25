Звездопады, затмения и сближение планет: какие космические явления в 2020 году ждут иркутян

Иркутская область, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутяне в 2020 году получат возможность понаблюдать за частным солнечным затмением, а также за редким явлением – сближением планет-гигантов Юпитера и Сатурна. Об этом 25 декабря рассказал исполнительный директор Иркутского планетария Павел Никифоров. Затмения солнечные и лунные В следующем году произойдёт шесть затмений – два солнечных и четыре лунных. Но иркутяне невооружённым глазом смогут наблюдать только за одним – тем, что произойдёт в день летнего солнцестояния 21 июня 2020 года. При этом это солнечное затмение будет частным: Луна не полностью закроет Солнце, а только частично – 21% солнечного диска. Ещё одно солнечное затмение намечено на 14 декабря, но в это время в Иркутске будет ночь. Наблюдать за ним смогут, например, в Чили, Аргентине и Антарктиде. Иркутянам напоминают: следить за солнечным затмением незащищёнными глазами категорически нельзя. Солнечные очки или оптические приборы без фильтров в этом деле не союзники человеку. При наблюдении необходимо использовать астрономическую плёнку или сварочный диск. Фото солнечного затмения 11 августа 2018 года, сделанное в Шанхае, REUTERS Лунных затмений будет четыре, но все они – полутеневые, то есть понаблюдать за ними можно только с помощью фотометров. Иркутские любители астрономии получат возможность это сделать в полнолуния 10 января, 5 июня и 30 ноября. Продолжительность явлений составит несколько часов. Затмение, которое произойдёт 5 июля, случится в то время, когда в Иркутске стоит день. – Лунное затмение – это явление, когда в своём движении вокруг Земли она попадает в тень нашей планеты. В данном случае тень Земли примерно в 2,4 раза больше размера Луны, соответственно, Луна попадёт в её полутень, – пояснил Павел Никифоров. Благоприятный Марс Очень благоприятным 2020 год будет для наблюдения за Марсом. В частности, 13 октября произойдёт противостояние «красной планеты», когда она будет обладать наибольшим блеском. Марс можно будет видеть на протяжении всей ночи – от заката до рассвета. – Это противостояние не Великое (тогда, когда планета находится на минимальном расстоянии от Земли и в ближайшей к Солнцу точке своей орбиты – прим. ред.), но оно хорошее в том смысле, что Марс будет высоко над горизонтом в созвездии Рыб. Мне кажется, что это явление даже интереснее будет наблюдать, чем Великое противостояние, которое произошло 27 июля 2018 года. Тогда Марс находился низко над горизонтом, – заметил исполнительный директор иркутского планетария. Шесть периодов видимости в наступающем году будет и у наиболее сложной для наблюдения планеты Солнечной системы – Меркурия. Первый такой период наступит уже скоро, буквально в феврале, когда планета будет заметна на небосклоне по вечерам. Затем наступит время утренних наблюдений в марте. В июне снова придёт пора вечерней видимости, в июле – утренней. Следующие периоды: октябрь и ноябрь соответственно. – Это периоды наибольшего углового отдаления Меркурия от Солнца. В другое время нам приходится наблюдать его на светлом небе и низко над горизонтом, что делать сложно. Поэтому астрономы-любители и широкая публика, которой интересно увидеть Меркурий, должны ориентироваться только на эти узкие, короткие периоды видимости планеты, – сказал Павел Никифоров. Всё выше и выше над горизонтом на протяжении зимы будет подниматься постоянный «небожитель», видимый глазу человеческому, – Венера, которая многими воспринимается как первая яркая звезда после захода Солнца. Период видимости пропорционально отдалению планеты от светила с точки зрения земного наблюдателя будет удлиняться, а пик, когда она станет наиболее видна, наступит 24 марта. С июля Венера «превратится» в утреннюю «звезду». Самый благоприятный момент для наблюдения в этот период – 13 августа. Сближение гигантов Ровно через полгода после июньского солнечного затмения произойдёт редкое событие. Две планеты-гиганты Солнечной системы – Юпитер и Сатурн – сблизятся настолько, что их можно будет увидеть в одном поле зрения телескопа. В этот момент они будут находиться в созвездии Козерога. Заметить их можно будет и невооружённым глазом, только в этом случае планеты будут похожи на звёзды, причём Юпитер сиять будет чуть ярче. Явление по вечерам можно будет наблюдать около 10 дней, затем планеты разойдутся. – Но Юпитер и Сатурн находятся в неблагоприятной ситуации, поскольку в наших широтах будут очень низко над горизонтом. Если вы хотите наблюдать за этими планетами в наиболее благоприятном их виде, то нужно летом ехать в южное полушарие. Например, в Северную Австралию или куда-нибудь рядом с экватором, там эти планеты будут практически над головой, – сказал глава иркутского планетария. – Тем не менее, для жителей Иркутской области наилучший период наблюдения – июль. У Юпитера противостояние произойдёт 14 июля, Сатурн будет наиболее ярким 20 июля. Фото Венеры и Юпитера перед рассветом в Лондоне в ноябре 2017 года, Tim Jilani Кстати, 20 марта на утреннем небе можно будет наблюдать подобное явление, но в отношении Марса и Юпитера, 31 марта близко подойдут друг к другу Марс и Сатурн, а 22 мая – Меркурий и Венера. Уран и Нептун – крупные планеты, которые можно видеть в любительские телескопы, – лучше всего наблюдать в середине осени. Противостояние Нептуна состоится 11 сентября, Урана – 31 октября. Персеиды, Леониды, Геминиды... Одно из самых красивых и любимых земляными космических явлений – конечно же, звездопады, или, если по-научному, метеорные потоки. Наблюдения за ними традиционны в Иркутске. В следующем году совершенно точно любители астрономии соберутся для наблюдений пяти потоков. Первый метеорный поток под названием Лириды можно будет увидеть уже весной, его максимум приходится на 22 апреля. На 12 августа приходится пик Персеид. Осенью заметны сразу два метеорных потока: Ориониды с максимумом интенсивности 21 октября и Леониды – 17 ноября. А перед Новым годом, 13 декабря, лучший день для Геминид. – Интенсивность метеорных потоков слабо прогнозируется. Она выражается в количестве падающих звёзд в час. О метеорном потоке можно говорить, когда интенсивность превышает три метеора в час, – говорит Павел Никифоров. – На зрелищность этого явления также влияет наличие или отсутствие Луны. Каждый год существует возможность тому, что земляне своими глазами могут увидеть пролетающую по небосводу комету. В последний раз такое наблюдали в 1996 и 1997 году. В наступающем году приближение к Земле известных комет не ожидается. – Но следует понимать, что есть множество ещё не открытых комет, которые могут проявиться в течение года. Как, кстати, случилось с кометой Хякутакэ в 1996 году и кометой Хейла – Боппа (наблюдалась в 1995 году – прим. ред.). Они не были открыты до своего триумфального возникновения, – говорит Никифоров. – Есть прогнозы, что в январе с помощью бинокля и, может быть, невооружённым глазом будет видна комета Бланпейн, которая характеризовалась взрывным ростом яркости. Но вероятность этого очень низка. В среднем же в иркутском планетарии в год наблюдают четыре планеты, но они видны только в телескоп. Как отмечает Павел Никифоров, интерес в этом простой: люди видят то, что до этого никогда никто не наблюдал и вряд ли это небесное тело потом появится ещё раз. Чем отметился 2019 год? Что касается итогов года уходящего, то, по словам исполнительного директора иркутского планетария, по сравнению с предыдущими периодами на астрономические события он был беден. Но ключевым событием можно назвать пролёт спутников Старлинк 24 мая. – Мы видели их реально на чёрном небе за пределами города. Ощущение такое, что будущее наступило. Это то, чего не было. Это выглядело так, будто светящийся след самолёта на небе, но видно, что это множество мелких спутников, которые чередой идут практически через всё небо. Наверное, подобные ощущения были у людей, которые видели первый спутник, – делится Павел Никифоров. – Мы видели два его оборота, но самый впечатляющий был первый. «Старлинк» является проектом системы околоземных спутников компании SpaceX, основанной известным предпринимателем, изобретателем и миллиардером Илоном Маском. Задумка нацелена на создание дешёвого и высокопроизводительного спутникового интернет-канала связи и технических передатчиков для приёма и передачи сигнала с земли и орбиты. В мае земляне наблюдали над головой первую группу из 60 спутников-прототипов. Их запустили на низкую околоземную орбиту высотой 440 км с помощью ракеты-носителя «Фалькон 9». Все 60 спутников отделились от второй ступени одновременно, используя только инерцию, полученную от вращения ступени. 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