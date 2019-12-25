ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Сегодня
Наука
26.12.2019

Звездопады, затмения и сближение планет: какие космические явления в 2020 году ждут иркутян

Иркутская область, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутяне в 2020 году получат возможность понаблюдать за частным солнечным затмением, а также за редким явлением – сближением планет-гигантов Юпитера и Сатурна. Об этом 25 декабря рассказал исполнительный директор Иркутского планетария Павел Никифоров.

Затмения солнечные и лунные

В следующем году произойдёт шесть затмений – два солнечных и четыре лунных. Но иркутяне невооружённым глазом смогут наблюдать только за одним – тем, что произойдёт в день летнего солнцестояния 21 июня 2020 года. При этом это солнечное затмение будет частным: Луна не полностью закроет Солнце, а только частично – 21% солнечного диска. Ещё одно солнечное затмение намечено на 14 декабря, но в это время в Иркутске будет ночь. Наблюдать за ним смогут, например, в Чили, Аргентине и Антарктиде.

Иркутянам напоминают: следить за солнечным затмением незащищёнными глазами категорически нельзя. Солнечные очки или оптические приборы без фильтров в этом деле не союзники человеку. При наблюдении необходимо использовать астрономическую плёнку или сварочный диск.

Звездопады, затмения и сближение планет: какие космические явления в 2020 году ждут иркутян

Фото солнечного затмения 11 августа 2018 года, сделанное в Шанхае, REUTERS

Лунных затмений будет четыре, но все они – полутеневые, то есть понаблюдать за ними можно только с помощью фотометров. Иркутские любители астрономии получат возможность это сделать в полнолуния 10 января, 5 июня и 30 ноября. Продолжительность явлений составит несколько часов. Затмение, которое произойдёт 5 июля, случится в то время, когда в Иркутске стоит день.

– Лунное затмение – это явление, когда в своём движении вокруг Земли она попадает в тень нашей планеты. В данном случае тень Земли примерно в 2,4 раза больше размера Луны, соответственно, Луна попадёт в её полутень, – пояснил Павел Никифоров.

Благоприятный Марс

Очень благоприятным 2020 год будет для наблюдения за Марсом. В частности, 13 октября произойдёт противостояние «красной планеты», когда она будет обладать наибольшим блеском. Марс можно будет видеть на протяжении всей ночи – от заката до рассвета.

– Это противостояние не Великое (тогда, когда планета находится на минимальном расстоянии от Земли и в ближайшей к Солнцу точке своей орбиты – прим. ред.), но оно хорошее в том смысле, что Марс будет высоко над горизонтом в созвездии Рыб. Мне кажется, что это явление даже интереснее будет наблюдать, чем Великое противостояние, которое произошло 27 июля 2018 года. Тогда Марс находился низко над горизонтом, – заметил исполнительный директор иркутского планетария.

Шесть периодов видимости в наступающем году будет и у наиболее сложной для наблюдения планеты Солнечной системы – Меркурия. Первый такой период наступит уже скоро, буквально в феврале, когда планета будет заметна на небосклоне по вечерам. Затем наступит время утренних наблюдений в марте. В июне снова придёт пора вечерней видимости, в июле – утренней. Следующие периоды: октябрь и ноябрь соответственно.

– Это периоды наибольшего углового отдаления Меркурия от Солнца. В другое время нам приходится наблюдать его на светлом небе и низко над горизонтом, что делать сложно. Поэтому астрономы-любители и широкая публика, которой интересно увидеть Меркурий, должны ориентироваться только на эти узкие, короткие периоды видимости планеты, – сказал Павел Никифоров.

Всё выше и выше над горизонтом на протяжении зимы будет подниматься постоянный «небожитель», видимый глазу человеческому, – Венера, которая многими воспринимается как первая яркая звезда после захода Солнца. Период видимости пропорционально отдалению планеты от светила с точки зрения земного наблюдателя будет удлиняться, а пик, когда она станет наиболее видна, наступит 24 марта. С июля Венера «превратится» в утреннюю «звезду». Самый благоприятный момент для наблюдения в этот период – 13 августа.

Сближение гигантов

Ровно через полгода после июньского солнечного затмения произойдёт редкое событие. Две планеты-гиганты Солнечной системы – Юпитер и Сатурн – сблизятся настолько, что их можно будет увидеть в одном поле зрения телескопа. В этот момент они будут находиться в созвездии Козерога. Заметить их можно будет и невооружённым глазом, только в этом случае планеты будут похожи на звёзды, причём Юпитер сиять будет чуть ярче. Явление по вечерам можно будет наблюдать около 10 дней, затем планеты разойдутся.

– Но Юпитер и Сатурн находятся в неблагоприятной ситуации, поскольку в наших широтах будут очень низко над горизонтом. Если вы хотите наблюдать за этими планетами в наиболее благоприятном их виде, то нужно летом ехать в южное полушарие. Например, в Северную Австралию или куда-нибудь рядом с экватором, там эти планеты будут практически над головой, – сказал глава иркутского планетария. – Тем не менее, для жителей Иркутской области наилучший период наблюдения – июль. У Юпитера противостояние произойдёт 14 июля, Сатурн будет наиболее ярким 20 июля.

Звездопады, затмения и сближение планет: какие космические явления в 2020 году ждут иркутян

Фото Венеры и Юпитера перед рассветом в Лондоне в ноябре 2017 года, Tim Jilani

Кстати, 20 марта на утреннем небе можно будет наблюдать подобное явление, но в отношении Марса и Юпитера, 31 марта близко подойдут друг к другу Марс и Сатурн, а 22 мая – Меркурий и Венера.

Уран и Нептун – крупные планеты, которые можно видеть в любительские телескопы, – лучше всего наблюдать в середине осени. Противостояние Нептуна состоится 11 сентября, Урана – 31 октября.

Персеиды, Леониды, Геминиды...

Одно из самых красивых и любимых земляными космических явлений – конечно же, звездопады, или, если по-научному, метеорные потоки. Наблюдения за ними традиционны в Иркутске. В следующем году совершенно точно любители астрономии соберутся для наблюдений пяти потоков. Первый метеорный поток под названием Лириды можно будет увидеть уже весной, его максимум приходится на 22 апреля. На 12 августа приходится пик Персеид. Осенью заметны сразу два метеорных потока: Ориониды с максимумом интенсивности 21 октября и Леониды – 17 ноября. А перед Новым годом, 13 декабря, лучший день для Геминид.

– Интенсивность метеорных потоков слабо прогнозируется. Она выражается в количестве падающих звёзд в час. О метеорном потоке можно говорить, когда интенсивность превышает три метеора в час, – говорит Павел Никифоров. –  На зрелищность этого явления также влияет наличие или отсутствие Луны.

Каждый год существует возможность тому, что земляне своими глазами могут увидеть пролетающую по небосводу комету. В последний раз такое наблюдали в 1996 и 1997 году. В наступающем году приближение к Земле известных комет не ожидается.

– Но следует понимать, что есть множество ещё не открытых комет, которые могут проявиться в течение года. Как, кстати, случилось с кометой Хякутакэ в 1996 году и кометой Хейла – Боппа (наблюдалась в 1995 году – прим. ред.). Они не были открыты до своего триумфального возникновения, – говорит Никифоров. – Есть прогнозы, что в январе с помощью бинокля и, может быть, невооружённым глазом будет видна комета Бланпейн, которая характеризовалась взрывным ростом яркости. Но вероятность этого очень низка.

В среднем же в иркутском планетарии в год наблюдают четыре планеты, но они видны только в телескоп. Как отмечает Павел Никифоров, интерес в этом простой: люди видят то, что до этого никогда никто не наблюдал и вряд ли это небесное тело потом появится ещё раз.

Чем отметился 2019 год?

Что касается итогов года уходящего, то, по словам исполнительного директора иркутского планетария, по сравнению с предыдущими периодами на астрономические события он был беден. Но ключевым событием можно назвать пролёт спутников Старлинк 24 мая.

– Мы видели их реально на чёрном небе за пределами города. Ощущение такое, что будущее наступило. Это то, чего не было. Это выглядело так, будто светящийся след самолёта на небе, но видно, что это множество мелких спутников, которые чередой идут практически через всё небо. Наверное, подобные ощущения были у людей, которые видели первый спутник, – делится Павел Никифоров. – Мы видели два его оборота, но самый впечатляющий был первый.

«Старлинк» является проектом системы околоземных спутников компании SpaceX, основанной известным предпринимателем, изобретателем и миллиардером Илоном Маском. Задумка нацелена на создание дешёвого и высокопроизводительного спутникового интернет-канала связи и технических передатчиков для приёма и передачи сигнала с земли и орбиты. В мае земляне наблюдали над головой первую группу из 60 спутников-прототипов. Их запустили на низкую околоземную орбиту высотой 440 км с помощью ракеты-носителя «Фалькон 9». Все 60 спутников отделились от второй ступени одновременно, используя только инерцию, полученную от вращения ступени.

Тэги:
 
Другие новости раздела «Наука»:
Звездопады, затмения и сближение планет: какие космические явления в 2020 году ждут иркутян26.12.2019
-2020-
Иркутская область, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутяне в 2020 году получат возможность понаблюдать за частным солнечным затмением, а также за редким явлением – сближением планет-гигантов Юпитера и Сатурна. Об этом 25 декабря рассказал исполнительный директор Иркутского планетария Павел Никифоров.
Иркутские лимнологи получили высокие государственные награды за вклад в развитие науки25.12.2019
2019-12-25-03-19-32
Иркутск, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутские лимнологи получили высокие государственные награды за большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу. Указ президента подписан 19 декабря 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ИНЦ СО РАН.
Сибирские математики помогают отслеживать качество воздуха24.12.2019
2019-12-24-09-41-49
СФО, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Сибирские ученые разрабатывают систему, которая определяет источники загрязнений и моделирует перенос вредных веществ в атмосфере.
Ученые ИСЗФ СО РАН выиграли гранты в конкурсе, организованном РФФИ и правительством Иркутской области24.12.2019
Иркутск, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Анна Ясюкевич и старший научный сотрудник института Александр Сорокин выиграли гранты в региональном конкурсе, организованном Российским фондом фундаментальных исследований и правительством Иркутской области.
Ученые: Иркутский филиал СО РАН позволит завести в регион федеральные деньги23.12.2019
2019-12-23-09-21-12
Иркутск, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский филиал Сибирского отделения Российской академии наук займется доведением до Приангарья федеральных средств. Об этом на пресс-конференции 23 декабря сообщил председатель ИрФ СО РАН, академик РАН Игорь Бычков.
Игорь Бычков избран директором Иркутского филиала СО РАН20.12.2019
2019-12-20-03-52-59
Иркутск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Директором Иркутского филиала СО РАН избран научный руководитель ИНЦ СО РАН академик РАН Игорь Бычков. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского научного центра.
Директора Иркутского филиала СО РАН выберут 19 декабря19.12.2019
-19-
Иркутск, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Академическое собрание Иркутского филиала СО РАН состоится 19 декабря в 15:00 в конференц-зале ИДСТУ СО РАН. Основной вопрос повестки – избрание директора Иркутского филиала СО РАН.
«Научный десант» ИГУ завершил второй этап работы в Тункинской долине18.12.2019
2019-12-18-08-14-36
Бурятия, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Завершился второй этап международного научно-образовательного проекта ИГУ «Научный десант». Он прошел 14 декабря на базе средней школы имени Билдаева в поселке Аршан в Бурятии и включал лекции и мастер-классы от разных подразделений ИГУ. Участниками мероприятия стали ученики и учителя из 19 школ Тункинского района Бурятии.
НИЦ «Байкальский регион» ИГУ выступает организатором Российской археолого-этнографической конференции17.12.2019
2019-12-17-08-31-51
Иркутск, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Научно-исследовательский центр «Байкальский регион» ИГУ выступает организатором юбилейной Российской археолого-этнографической конференции студентов и молодых ученых (РАЭСК).
В Иркутске определили победителя Первого открытого чемпионата Байкальской лиги научного слэма16.12.2019
2019-12-16-09-48-47
Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Спикер регпарламента Сергей Сокол вручил Кубок председателя Законодательного собрания Иркутской области победителю Первого открытого чемпионата Байкальской лиги научного слэма ведущему инженеру Сибирского института физиологии и биохимии растений СО РАН Игорю Горбенко. Об этом сообщает пресс-служба ЗС.
Иркутских школьников зовут в планетарий послушать о юности гравитационно-волновой астрономии13.12.2019
2019-12-13-09-34-27
Иркутск, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Кандидат физико-математических наук, сотрудник Лиссабонского университета и Объединенного института ядерных исследований, физик-теоретик, популяризатор физики, автор многих материалов на сайте «Элементы.ру» Игорь Иванов прочитает 14 декабря в 15:00 в Иркутском планетарии публичную лекцию «Юность гравитационно-волновой астрономии».
СМИ: ученые заявили, что скорость таяния ледников за последние 30 лет выросла в семь раз12.12.2019
Москва, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Ученые заявили, что сейчас Гренландский ледник тает в семь раз быстрее, чем 30 лет назад. Специалисты рассказали, чем могут грозить подобные изменения. Об этом пишут argumenti.ru.
На «Научных weekend-ах» иркутянам расскажут о грибах11.12.2019
2019-12-10-11-24-19
Иркутск, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Лекция кандидата биологических наук, доцента кафедры ботаники и генетики биолого-почвенного факультета ИГУ Александра Петрова «Грибы в Восточной Сибири» завершает четвертый сезон научно-популярного проекта «Научные weekend-Ы».
ИГУ презентовал научные и образовательные проекты на Российско-Германском форуме вузовской науки09.12.2019
2019-12-09-01-42-58
Москва, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Проект гамма-обсерватории TAIGA, строительство которого ведется на территории Тункинского астрофизического центра коллективного пользования ИГУ, представлен на Российско-Германском форуме вузовской науки в Москве. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Учёные рассказали об особенностях Чаянды, откуда запустили «Силу Сибири»06.12.2019
2019-12-06-04-49-28
Якутия, 6.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Возраст отложений Чаяндинского месторождения в республике Саха (Якутия)  – около 600 млн лет. Запасы накопились там благодаря водорослям, цианобактериям и, предположительно, грибам, сообщает журнал «Наука в Сибири».
В ИСЗФ СО РАН разработают новые методы прогнозирования космической погоды04.12.2019
Иркутск, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Ученый совет Института солнечно-земной физики СО РАН на заседании в ноябре утвердил дополнительную тему исследований – «Развитие новых методов прогнозирования солнечной и геомагнитной активности», над которой будет работать самостоятельное структурное подразделение института. Оно займется разработкой новых методов прогнозирования космической погоды. Руководить темой будет ведущий научный сотрудник ИСЗФ СО РАН, кандидат физико-математических наук Юрий Ясюкевич.
«Научные weekend-Ы» 7 декабря расскажут иркутянам об истории российских базаров03.12.2019
2019-12-03-05-28-24
Иркутск, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Проект научно-популярных лекций «Научные weekend-Ы» приглашает 7 декабря на очередную лекцию четвертого сезона. Доктор исторических наук, профессор кафедры мировой истории и международных отношений ИГУ Виктор Дятлов выступит с лекцией «Российский базар в историческом времени».
Сергей Сокол наградил участников полуфинала чемпионата по научному слэму 29.11.2019
Иркутск, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол наградил участников полуфинала открытого чемпионата Байкальской лиги научного слэма среди вузов Иркутской области.
Иркутские биологи провели исследования экологической катастрофы в Якутии29.11.2019
2019-11-29-02-38-53
Иркутск, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутские биологи провели исследования по экологической катастрофе, которая произошла в Якутии в прошлом году.
В Институте солнечно-земной физики СО РАН подведены итоги работы за 2019 год29.11.2019
Иркутск, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), — В Институте солнечно-земной физики СО РАН подведены итоги работы за 2019 год. На заседании Ученого совета было отмечено, что государственное задание за этот год выполнено полностью. По основным научным направлениям (физика Солнца и околоземного космического пространства, проблемы астероидно-кометной опасности, анализ и прогноз климатической системы Земли), по которым в институте проводятся фундаментальные, поисковые и прикладные исследования, определены несколько важнейших результатов, из которых выделены наиболее значимые. Ими признаны два исследования, которые войдут в годовой отчет Сибирского отделения Российской академии наук за 2019 год.
ИГУ начнёт готовить биотехнологов со школьной скамьи28.11.2019
2019-11-28-03-51-55
Иркутск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Грант Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) на реализацию проекта «Школа-семинар «Биотехнология: профессии будущего в настоящем» выиграла сотрудница биотехнологической лаборатории Ботанического сада биолого-почвенного факультета ИГУ Мария Дементьева. Размер гранта – 350 тысяч рублей, сообщает пресс-служба вуза.
Сергей Язев 30 ноября расскажет иркутянам о Патомском кратере27.11.2019
-30-
Иркутск, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Проект научно-популярных лекций «Научные weekend-Ы» приглашает 30 ноября, на очередную лекцию четвертого сезона. Доктор физико-математических наук, профессор, директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев выступит с лекцией «Патомский кратер – много вопросов, мало ответов».
Иркутский планетарий приглашает увидеть Вселенную глазами Щелкунчика26.11.2019
2019-11-26-09-08-46
Иркутск, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), – Иркутский планетарий и саксофонист Андрей Гедеон разработали новую авторскую программу – полнокупольный концерт «Щелкунчик». В основе концерта лежит музыка одноименного балета Петра Чайковского. Партия саксофона исполняется в реальном времени, остальные инструменты – в записи.
19 сотрудникам ИСЗФ СО РАН присвоили почетное звание «Заслуженный ветеран Сибирского отделения РАН»25.11.2019
Иркутск, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - 19 сотрудникам Института солнечно-земной физики СО РАН за многолетнюю добросовестную работу присвоено почетное звание «Заслуженный ветеран Сибирского отделения РАН». Свидетельства о награде и значки вручены на заседании Ученого совета института в ноябре.
Жителей города приглашают на краеведческий форум «Иркутск как есть»23.11.2019
Иркутск, 23.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Краеведческий форум «Иркутск как есть» и Вторые краеведческие чтения пройдут в Иркутске 6-8 декабря.
Иркутяне до 1 декабря смогут понаблюдать за ярчайшей звездой Сириус22.11.2019
-1-
Иркутск, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - С 22 ноября по 1 декабря астрономическая обсерватория Иркутского планетария проводит пятьдесят четвёртую серию выездных наблюдений объектов глубокого космоса на Глубокой. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
В Денисовой пещере на Алтае нашли древнюю фигурку пещерного льва20.11.2019
2019-11-20-09-31-45
СФО, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН раскопали в Денисовой пещере на Алтае изготовленную из бивня мамонта фигурку пещерного льва, возраст которой – около 45 тысяч лет. Это первое зооморфное скульптурное изображение такой древности, найденное в Сибири.
Для нескольких писаниц в Иркутской области утвердили охранные обязательства20.11.2019
2019-11-20-04-28-53
Иркутская область, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области утвердила границы и охранные обязательства для нескольких археологических памятников. Среди них и некоторые писаницы. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
«Научные weekend-Ы» расскажут про стратиграфические пласты топонимов20.11.2019
2019-11-19-10-40-24
Иркутск, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутян приглашают послушать лекцию «Стратиграфические пласты топонимов Иркутской области», которую прочитает кандидат филологических наук, доцент кафедры бурятской литературы Института филологии, иностранных языков и медиакоммукаций ИГУ Виктория Семенова.
Ученые ИГУ проводят фундаментальные исследования реакции Сузуки-Мияуры19.11.2019
2019-11-19-04-50-26
Иркутск, 19.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Ученые Иркутского государственного университета проводят важнейшие фундаментальные исследования чрезвычайно популярной среди химиков реакции Сузуки-Мияуры, за которую в 2010 году была присуждена Нобелевская премия.
Директор ИСЗФ СО РАН Андрей Медведев стал членом-корреспондентом Российской Академии наук18.11.2019
Иркутск, 18.11.19 (ИА «Телеинформ»), -  Доктор физико-математических наук, директор Института солнечно-земной физики СО РАН Андрей Медведев избран членом-корреспондентом Российской Академии наук по специальности «Физика атмосферы». Решение об этом принято на общем собрании академии в Москве.
Иркутские ученые избраны в Российскую академию наук16.11.2019
2019-11-16-06-16-49
Иркутск, 16.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Российская академия наук выбрала новых членов Академии на общем собрании в Москве. Иркутские ученые - Андрей Всеволодович Медведев и Любовь Владимировна Рычкова, стали членами-корреспондентами РАН.
Директором Иркутского филиала СО РАН назначен академик Игорь Бычков14.11.2019
2019-11-14-02-44-54
Иркутск, СФО, 14.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Академик Игорь Бычков назначен на должность заместителя председателя СО РАН по научной работе – директора Иркутского филиала СО РАН по совместительству с 10 октября 2019 года.
Ученые ИГУ вошли в число победителей конкурса РФФИ13.11.2019
2019-11-13-07-33-50
Иркутск, 13.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Ученые Иркутского государственного университета вошли в число победителей конкурса РФФИ (Российский фонд фундаментальных исследований) «Экспансия 2019».
Декан геофака ИГУ избрана членом Международной ассоциации учёных «Один пояс – один путь»12.11.2019
2019-11-12-04-30-24
Иркутск, 12.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Декан географического факультета Иркутского государственного университета Саяна Вологжина избрана членом Международной ассоциации учёных «Один пояс – один путь». Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Читать все новости раздела «Наука»
Летопись байкальских тревог
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске