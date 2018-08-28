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29.08.2018

Андрей Крючков: остатки БЦБК могут стать частью нового конгресс-центра

Байкальск, 29.08.18 (ИА «Телеинформ»), - По окончании рекультивации отходов БЦБК его территорию планируется полностью зачистить. Об этом в среду, 29 августа, заявил министр природных ресурсов Иркутской области Андрей Крючков.

При этом он отметил, что рассматривается вариант оставить часть здания бывшего БЦБК как напоминание о его роли в истории Байкальска и в экологической ситуации на Байкале.

– Часть здания БЦБК может быть встроена в новый конгресс-центр, – заявил министр.

Он также прокомментировал запрет суда на демонтаж производственного оборудования Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Министр заявил, что прокуратура, поднявшая этот вопрос, сыграла на руку региональному правительству. Областные власти намерены заняться демонтажем здания только по завершении рекультивации карт с отходами. Между тем, по словам Андрея Крючкова, кредиторы из здания комбината уже срезали и вынесли почти все, что было можно. Решение суда их ограничит, и власти смогут спокойно заниматься рекультивацией.

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