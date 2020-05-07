«АРПИ раздора»: что происходит с уникальным иркутским агентством по восстановлению памятников

Иркутск, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутска Руслан Болотов направил обращение в Следственный Комитет с просьбой изменить меру пресечения бывшему директору иркутского АРПИ с содержания под стражей на домашний арест. О том, почему он был заключён в СИЗО, стало известно 8 мая на пресс-конференции. Агентство по развитию памятников Иркутска было образовано в 2012 году для реставрации, восстановления и приспособления к современному эффективному использованию деревянных памятников архитектуры. Во главе агентства встала Ирина Кравец, и под её руководством проект получил популярность, опыт Иркутска, как минимум, переняли в Москве и Красноярске. За шесть лет было отреставрировано 20 объектов, три инвестиционных объекта воплотили в жизнь. Однако в 2018 году Ирина Кравец приняла предложение о работе в столице, в связи с этим освободившийся пост в АРПИ в качестве исполняющего обязанности занял её супруг Сергей Властин. В ноябре 2019 года пресс-служба Октябрьского суда Иркутска сообщила том, что мужчина арестован, позже стало известно о том, что он осуществил незаконное отчуждение земельного участка площадью 16 соток в центре Иркутска. Заявителем по этому вопросу стал генеральный директор АРПИ Александр Кица (Сергей Властин был его предшественником – прим. ред.). Объектом спора стал одноэтажный деревянный дом по улице Софьи Перовской, 37. Были проведены конкурентные переговоры, в результате которых, сообщила Ирина Кравец, инвестор после строительства здания в строгом соответствии с требованиями концепции «Иркутские кварталы» должен был отдать в собственность АРПИ 200 квадратных метров, взамен получив бесплатно землю. В реальности был заключён договор о передаче этих «квадратов» и ещё пяти миллионов рублей. По мнению Ирины Кравец, Сергей Власенко улучшил для города инвестиционную составляющую. Договор заключили в конце января 2018 года, все необходимые мероприятия были проведены - от публичных слушаний до получения части разрешений. Осенью 2018 года должно было начаться строительство с окончанием проекта до 2021 года. Более того, как отметил председатель Совета директоров учреждения и депутат думы Иркутска Максим Девочкин, инвестор сам уже несколько раз писал письма о готовности вернуть землю – и из-за изменившейся экономической ситуации, и в связи с разразившимся скандалом. Ответа на это от АРПИ он так и не получил. Однако после того, как Сергей Власенко из АРПИ ушёл, работы по проекту были приостановлены, разрешения на строительство до сих пор нет. Ирина Кравец отмечает, что у следственных органов в ситуации, когда земельный участок передан, 5 миллионов рублей агентство получило, но не получило 200 «квадратов», вопрос о том, кто виноват, возник резонно. Вместе с тем, говорит она, любым договором АРПИ предусматривает риски срыва инвестиционного проекта и, если он так и не реализуется, предоставленная инвестору земля возвращается в собственность агентства. – Я полгода не комментировала эту ситуацию и очень надеялась, что следствие само разберётся. Сейчас следственные мероприятия заканчиваются. Я ни к кому не обращалась до того момента, пока три дня назад меня не ознакомили с экспертизой документа, которая была представлена Кицой и сотрудником администрации, – рассказала Ирина Кравец на пресс-конференции. – Копия документа была подписана якобы Властиным, но установлено, что эта подпись не его, а с подражанием его почерку. То же самое касается и подписи инвестора. О каком конкретно документе идёт речь, я сказать не могу, поскольку это относится к тайне следствия. Ирина Кравец не исключает, что развернувшиеся события могут иметь политическую подоплёку и быть следствием давления на неё и её супруга. По словам экс-главы АРПИ, за всё то время, что идут следственные действия, к ней неоднократно поступали разъяснения о том, что «нужно дать показания на определённых лиц», чтобы Сергей Властин снова был свободным. Кто обращался к ней с такими заявлениями и на кого нужно было бы дать показания, Ирина Кравец не сообщила журналистам. – Вся эта ситуация, конечно, тяжёлая, но я очень благодарна и следственным органам, что они делают свою работу и наверняка во всём разберутся, и мэру города Руслану Болотову за то, что он публично высказал свою позицию. И даже если мера пресечения не будет изменена, я, по крайней мере, понимаю, что в Иркутске имеет смысл жить, работать для него и оставаться здесь. Я думаю, что у инвесторов надо восстанавливать доверие и к АРПИ, и к администрации города, – резюмировала она. Кстати, к нынешнему директору АРПИ Александру Кицу у участников событий есть свои вопросы. Претензии высказывают депутаты думы Иркутска Максим Девочкин и Сергей Юдин, которые входят в состав Совета директоров АРПИ. Как отметил на пресс-конференции Максим Девочкин, возглавляющий Совет, после его назначения председателем в агентство он смог попасть только единожды, когда сам пришёл познакомиться с руководством учреждения. – Я попросил предоставить краткую информацию о предприятии: чем занимается, какова численность сотрудников, чем может помочь депутатский корпус, какие есть сложности. С этого момента ни директор, ни заместитель не выходили на связь, корректной информации о деятельности не поступало, но зато были попытки манипулирования отдельными сотрудниками АРПИ и, мягко говоря, откровенный саботаж и нежелание выходить на взаимодействие с Советом директоров, – рассказал депутат. Сейчас Александр Кица находится в отпуске, а перед этим он был якобы на больничном. При этом, говорит Максим Девочкин, к АРПИ за последнее время было предъявлено сразу несколько претензий в связи с нарушениями по объектам по улицам Баррикад, Грязнова, Декабрьских Событий, Дзержинского, Свердлова и так далее. Предприятию даже назначили штрафы в сумме 100 тысяч рублей за то, что работы не начаты в установленные документацией сроки. С просьбами повлиять на АРПИ в думу Иркутска обращаются и инвесторы. – Для любого человека из бизнеса понятно, что когда речь идёт о муниципально-частном партнёрстве, всегда важен элемент доверия. Люди вкладывают в не самый прибыльный бизнес по развитию памятников огромные деньги. За аналогичные суммы можно поставить нормальный кирпичный дом с полноценными планировками и соответствием современным требованиям, и сдать его в аренду или приспособить под личные цели. АРПИ всё-таки заточено на то, чтобы Иркутск сохранил свою изюминку, туристическую привлекательность, историческое наследие, – говорит Максим Девочкин. К самому председателю Совета директоров АРПИ уже обращались правоохранители с просьбой представить документы о деятельности предприятия. Бумаг у него, соответственно, нет. Зато у агентства есть проблемы по взысканию задолженности в пользу учреждения и даже возбуждено несколько уголовных дел по этому поводу. Член Совета директоров Сергей Юдин, который в думе Иркутска представляет, как раз, центральный округ города, где сконцентрирована большая часть деревянных домов-памятников, назвал деятельность АРПИ за последние два года и конкретно Александра Кица преступным бездействием. – В этих домах живут люди и множество семей, благодаря этому бездействию, остались без новых квартир, а город – без прекрасно восстановленных памятников. На сегодняшний день чёткого понимания подведения к этим домам тех же коммуникаций просто нет. Сами люди этого сделать не смогут, поскольку необходимо тратить баснословные деньги. Конечно же, это задача муниципалитета, – считает Сергей Юдин. Вместе с тем, он отметил, что новый мэр Иркутска Руслан Болотов, а также врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев уже выразили понимание ситуации, что даёт надежду на развитие этих территорий. Максим Девочкин, тем не менее, отметил, что и у думы, и у администрации Иркутска мнение по будущему АРПИ единое: учреждение должно работать и дальше. По его словам, предприятие в нормальном режиме начнёт функционировать уже в ближайшее время. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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