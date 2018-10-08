Банду аферистов обвиняют в 54 мошенничествах с землей в Иркутске и районе

Иркутск, 9.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Следователи СУ СКР по Иркутской области выявили дополнительные эпизоды мошенничества с землей, совершенные экс-сотрудником Росреестра и его подельниками в Иркутске и районе. Общий ущерб от их деятельности превысил 55 млн рублей.

Напомним, ранее было выявлено, что иркутянин при содействии ныне уволенного сотрудника регуправления Росреестра и еще двух помощников оформил в собственность по подложным документам 17 участков в Иркутске и Иркутском районе. На сегодняшний день по материалам УФСБ по Иркутской области и ГУ МВД по Иркутской области установлено, что таких участков было 54. Мошенничества совершались с 2013 по 2016 годы.

Как сообщает пресс-служба регионального СК, за время расследования уголовного дела допрошены более 500 человек, проведено около 200 экспертных исследований, на сегодняшний день материалы уголовного дела уже составляют более 150 томов. В настоящее время уполномоченными органами проводится работа по возвращению земель в собственность государства. Расследование уголовного дела продолжается.