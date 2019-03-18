Дом спорта в Усть-Ордынском: как областные парламентарии стали заложниками указов президента

УОБО, 19.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Судьбу Дома спорта в поселке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района обсудили 19 марта на заседании комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству ЗС Иркутской области.

С докладом о нынешнем состоянии спортобъекта выступил министр спорта Приангарья Илья Резник. Он отметил, что министерство сформировало заявку на получение федерального софинансирования на достройку имеющего здания.

– Заявку отправили в министерство спорта РФ, уже получено подтверждение замминистра о выделении федеральных средств, но при наличии проектно-сметной документации и положительного заключения экспертизы. Сейчас идет конкурс на определение проектировщика, итоги подведем 7 апреля. Когда все документы будут готовы, мы предоставим их в федеральное министерство, – подчеркнул Илья Резник.

Напомним, Дом спорта в Усть-Ордынском обещали построить при объединении Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. Работы начались еще в 2002 году, однако в 2005 стройку заморозили из-за отсутствия финансирования. В 2014 году бывший губернатор Приангарья Сергей Ерощенко говорил о том, что обязательства по этому вопросу должны быть выполнены в течение двух лет. Однако дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

В 2016 власти вновь подняли дискуссию о возобновлении строительства Дома спорта. Вице-спикер Заксобрания Приангарья Кузьма Алдаров тогда высказался за необходимость этого спортивного объекта, мотивируя тем, что в поселке Усть-Ордынский из современных спортобъектов есть только недавно построенный ФОК, который не полностью закрывает потребность местных жителей.

Свое положительное мнение о Доме спорта также высказал Сергей Брилка, который в те годы был председателем областного Заксобрания. Он отметил, что проект не имеет аналогов в Иркутской области и необходим для развития национальных видов спорта.

И снова дальше разговоров дело не продвинулось. В 2017 власти пришли к выводу, что продолжать строительство нецелесообразно и, более того, «преступно», как выразился министр спорта Илья Резник. Гигантский спортивный объект, вмещающий 3,5 тысячи человек, оказался не нужен ни поселку, ни Эхирит-Булагатскому району в целом. Внезапно выяснилось, что привлечь такое количество людей будет попросту невозможно. Но в далеком 2002 году строительство начали в соответствии с президентским указом и потратили на это 200 миллионов рублей из федерального бюджета. Значит, Дом спорта в Усть-Ордынском, вопреки здравому смыслу, должен быть закончен.

На совещании 19 марта 2019 года министр строительства и дорожного хозяйства региона Светлана Свиркина доложила, что на завершение работ по возведению Дома спорта потребуется около 800 миллионов рублей. Если бы власти избрали путь, который предполагал демонтаж имеющегося каркаса здания и строительство на его месте ФОКа, расходы увеличились бы вдвое и достигли цифры в 1 миллиард 450 миллионов рублей. Поэтому пришлось из двух зол выбирать меньшее.

– Мы снимем старое, обгоревшее покрытие, укрепим фундамент и узлы крепления, на них будем навешивать новые стеновые панели. Имеющийся каркас в нормальном, пригодном состоянии. За счет этого мы значительно сэкономим. Возможно придется демонтировать соседнее здание, чтобы разместить у Дома спорта парковку. Это увеличит стоимость объекта. Но пока это всего лишь примерные подсчеты, окончательную сумму нам скажут проектировщики, – подчеркнула Светлана Свиркина.

Свое мнение о Доме спорта высказал депутат Заксобрания Александр Битаров:

– Нет никакой экономической целесообразности строить этот объект. Он однозначно не будет загружен, а мы на него потратим почти миллиард рублей. Мы же комиссия по бюджету, мы должны бороться за те деньги, которыми распоряжаемся. Но мы вынуждены выполнять указ президента. Никакое другое решение принять невозможно. На сей раз мы опоздали, но моя реплика на будущее – надо бережнее относиться к бюджетным деньгам, – заметил депутат.

Министерство спорта Иркутской области подготовило дорожную карту строительства Дома спорта. Работы по его возведению должны закончиться в третьем квартале 2021 года.