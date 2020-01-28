Игорь Кобзев: 25 строительных компаний готовы зайти на пострадавшие от наводнения районы Иркутской области

Иркутская область, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - По поручению врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева 25 иркутских строительных компаний будут восстанавливать жилье и инфраструктуру в пострадавших от наводнения районах Приангарья.

Как сообщает пресс-служба главы региона, эта информация была озвучена на совещании с руководителями строительных организаций, где обсуждались механизмы работы по ликвидации последствий наводнения. Напомним, привлечь к этому процессу максимальное количество организаций Игорь Кобзев поручил на встрече с членами Союза строителей. За прошедшую после нее неделю были сформированы предложения подрядным организациям, проведены встречи с представителями заинтересованных организаций, определены объекты и объемы работ.

В результате новые компании объявили о готовности строить индивидуальные и многоквартирные жилые дома в Тулуне и Нижнеудинске, возводить и восстанавливать детские сады, школы, дома культуры, медицинские объекты, физкультурно-оздоровительные комплексы в пострадавших территориях. До конца января список подрядчиков будет направлен в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

– Мы увеличили предложения для строительных компаний, увеличили объем денежных средств и количество объектов для единственных поставщиков, провели ряд переговоров со строительными организациями. Нам необходимо восстановить 47 социальных объектов, по 25 из них заключены контракты. В ближайшие дни из областного бюджета поступят средства для заключения контрактов по проведению проектно-изыскательских работ для остальных 22 объектов, – сообщила и.о. главы Минстроя Приангарья Светлана Свиркина.

В свою очередь, строители обозначили ряд проблем, негативно влияющих на реализацию проектов. Так, в пострадавших районах дефицит специалистов, и организации вынуждены работать вахтовым методом, что влияет на стоимость строительства. Есть сложности с доставкой материалов в отдаленные населенные пункты. По мнению строителей, в Тулуне недостаточно инертных материалов, не хватает мощности бетонных заводов для объявленных объемов строительных и восстановительных работ.

Игорь Кобзев намерен обсудить все эти вопросы с руководством министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

– Мы с вами должны решить задачу, поставленную президентом Российской Федерации: ликвидировать последствия наводнения, восстановить жилье и всю инфраструктуру в максимально сжатые сроки. Наша общая цель – начать работы весной и завершить к 15 августа этого года. Я полностью рассчитываю на строительные организации региона. Считаю, что они должны активно включиться в реализацию этих проектов и показать, что мы способны решать вопросы такого масштаба, – сказал Игорь Кобзев.