«Иркутские кварталы» рассчитывают привлечь порядка трех миллиардов рублей федеральных средств

Иркутск, 30.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Проект «Иркутские кварталы» надеется привлечь порядка трех миллиардов рублей федеральных средств. Об этом 30 мая на слушаниях в думе Иркутска рассказал директор АНО «Иркутские кварталы» Сергей Маяренков. – Сейчас Иркутск больше всех финансирует реализацию этого проекта, – отметил он. –При этом город получает всего 10% налоговых поступлений от «Иркутских кварталов», а область – значительно больше. Мы представили эти цифры в правительство Иркутской области, чтобы они тоже начали софинансировать проект с точки зрения инженерной инфраструктуры. Сейчас началась работа в этом направлении. Также на федеральном уровне мы сейчас ведем работу по программе въездного туризма. Улицы, которые мы сейчас проектируем и объем инженерной инфраструктуры, которую нужно заменить – это порядка трех млрд рублей. Есть все шансы получить эти средства из федерального бюджета. Сергей Маяренков рассказал, что сегодня «Иркутские кварталы» строят 13 объектов на шести тысячах квадратных метров. Еще 23 объекта на почти 150 тысячах квадратных метров находятся на стадии проектирования, и по 90 тысячам квадратных метров идет градостроительная подготовка. Планы инвесторов по строительству объектов в рамках "Иркутских кварталов" в 2018 году – Мы сейчас ведем 102 коммерческих объекта, – отметил руководитель проекта. При этом сделаны расчеты, что для окупания вложений инвесторов оборот «Иркутских кварталов» должен достичь миллиарда долларов в год. При этом он подчеркнул, что инвесторам сейчас интересно вкладываться в торговые центры, которые ориентированы на горожан и туристов и продают азиатские продукты. Также в рамках проекта планируется развивать направление культурной идентичности как индустрии, на муниципальных участках создавать новые культурные объекты. Сергей Маяренков также отметил, что сейчас прорабатывается проект, чтобы улица Софьи Перовской закрывалась на выходные и была ярмарочная. – Шесть улиц сейчас проектируем – две уже готовы, четыре – запустили проектирование, чтобы полностью понимать вид и благоустройство улиц в Иркутских кварталах, – рассказал директор АНО «Иркутские кварталы». – Мы хотим стать пилотным проектом на федеральном уровне – разобраться с инженерной инфраструктурой, разрабатываем схему частно-государственного партнерства, разрабатываем схему управления «Иркутскими кварталами», а также создание центра для помощи и поддержки предпринимателей, которые хотят вести бизнес в рамках проекта, – отметил Сергей Маяренков. Он рассказал, что порядка восьми-десяти млн рублей «Иркутскими кварталами» предусмотрено на благоустройство за счет собственных средств на этот год. В июне запланирован первый этап «Фасадника» в этом году, предусматривающий облагораживание 20 объектов. В августе планируется завершить вообще все объекты, которые можно при помощи «Фасадника» привести в порядок. Проект строительства в 2018 году объекта по адресу Софьи Перовской, 8 Отвечая на вопросы депутатов, Сергей Маяренков также сообщил, что планируется изменение фасада «Шанхай-Сити», который совершенно не вписывается в концепцию проекта»: – У нас достигнута договоренность с собственником. Мы помогли ему расширить земельный участок, а он пообещал изменить фасад, а также заняться озеленением прилегающей территории, чтобы хотя бы частично его скрыть. Депутат Сергей Юдин также отметил, что хотелось бы, чтобы развитие инфраструктуры «Иркутских кварталов» и строительство дорог и тротуаров на их территории успевало за появляющимися там новыми объектами и общественными пространствами. Сергей Маяренков отметил, что они к этому стремятся, но пока не все удается: – Сейчас «Иркутские кварталы» – как мозаика, пока еще разрозненные фрагменты, но постепенно сложится в единую картину. Депутат Александр Квасов выразил недовольство тем, что некоторые новые объекты, по его мнению, не вписываются в идею проекта – они как не соответствуют облику старого города, так и идее его сочетаемости с образом будущего. Между тем Сергей Маяренков пояснил, что объекты прошли все экспертизы и комиссии, как на уровне АНО «Иркутские кварталы», так и городского Градостроительного совета, а их восприятие – это вопрос личного вкуса каждого. Депутаты приняли озвученную информацию к сведению. ТЕПЕРЬ: новости иркутского рынка недвижимости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... Квартиры в Иркутске: предложения иркутских риэлторов и застройщиков администрация иркутска

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