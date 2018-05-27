|Недвижимость
|28.05.2018
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Иркутский отель Мариотт Кортъярд выставлен на продажу
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Иркутск, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - На нескольких интернет-ресурсах размещено объявление о продаже иркутского отеля Мариотт Кортъярд.
Федеральная брокерская компания
К продаже предлагается здание отеля Кортъярд Иркутск Сити-центр, включая помещение общей площадью 11192,8 квадратных метра, земельный участок площадью 5782 квадрата, движимое и иное имущество. Продавцы отмечают, что речь идет о 208 номерах отеля, ресторане «Место встречи», баре «Кедр», многофункциональных помещениях для проведения мероприятий.
При этом отмечается, что отель является действующим, с арендатором ООО «Гостиничная компания – Сибирь» заключен договор аренды на пять лет.
В Мариотт Кортьярд от комментариев по данной ситуации отказались.
Напомним, отель Мариотт Кортъярд первым стал представлять в Иркутске международную сеть, а также стал первым за Уралом отелем сети Мариотт. Он открылся в 2011 году. Позже в Иркутске открылся отель другой международной сети – «Ибис», сейчас ожидается открытие «Хилтона».
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