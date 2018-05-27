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28.05.2018

Иркутский отель Мариотт Кортъярд выставлен на продажу

Иркутск, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - На нескольких интернет-ресурсах размещено объявление о продаже иркутского отеля Мариотт Кортъярд.

Федеральная брокерская компания UpLot объявила о готовности продать его за 1,3 млрд рублей. Национальная Ассоциация аукционных брокеров на другом ресурсе предлагает купить отель за 1,44 млрд рублей. При этом он сообщает, что объект реализуется в рамках ФЗ-127 «О несостоятельности» (банкротстве).

К продаже предлагается здание отеля Кортъярд Иркутск Сити-центр, включая помещение общей площадью 11192,8 квадратных метра, земельный участок площадью 5782 квадрата, движимое и иное имущество. Продавцы отмечают, что речь идет о 208 номерах отеля, ресторане «Место встречи», баре «Кедр», многофункциональных помещениях для проведения мероприятий.

При этом отмечается, что отель является действующим, с арендатором ООО «Гостиничная компания – Сибирь» заключен договор аренды на пять лет.

В Мариотт Кортьярд от комментариев по данной ситуации отказались.

Напомним, отель Мариотт Кортъярд первым стал представлять в Иркутске международную сеть, а также стал первым за Уралом отелем сети Мариотт. Он открылся в 2011 году. Позже в Иркутске открылся отель другой международной сети – «Ибис», сейчас ожидается открытие «Хилтона».

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