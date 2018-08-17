Иркутян призывают не дать снести уникальный дом-памятник в самом центре города

Иркутск, 17.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутск рискует потерять ещё один памятник архитектуры – дом иркутского врача Аркадия Рассушина, который находится на бульваре Гагарина по соседству с административным корпусом ИГУ. Деревянную постройку вывели из реестра объектов культурного наследия, теперь ей грозит снос. Общественники намерены отстоять дом и призывают горожан присоединиться к этому. Дом Аркадия Рассушина постройки начала 20 века находится на первой линии улицы и не заметить его, гуляя вдоль бульвара Гагарина сложно. Но уже в ближайшее время он может пойти под снос. Всё дело в том, что 15 августа руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Евгений Корниенко подписал приказ об исключении дома из перечня выявленных памятников. Фото с сайта общественной организации «Наследие» – Это уже не первый случай, когда памятник, ранее рекомендованный на постановку на госохрану, выводится, а впоследствии очень оперативно сносится, – сказал на пресс-конференции 17 августа президент общественной организации «Наследие» Дмитрий Разумов. Решение было принято на основании отрицательного заключения о ценности постройки, подготовленного экспертом из Выборга Юлией Куваевой. Впрочем, как говорит заслуженный архитектор РФ Марк Меерович, она уже не впервые отмечается на уничтожении исторического наследия Иркутска. Удручает другое: как оказалось, на столе у руководителя областной службы по охране объектов культурного наследия лежало и другое заключение – положительное, со всеми необходимыми выкладками и справками. Его подготовил кандидат архитектуры, доцент, председатель ИРО ВООПИК Алексей Чертилов. Как рассказал эксперт, помимо этой альтернативной экспертизы ещё четыре эксперта пишут свои отзывы в поддержку сохранения статуса памятника за домом Рассушина. – Это первый случай по стране, чтобы профильное ведомство, имея на руках все доводы, что объект надо включать в реестр, он имеет ценность, историческую, культурную, строительную, принимает противоположное решение, – говорит Алексей Чертилов. – Вариантов несколько. Это или некомпетентность руководителя, чему я не верю, или коррупция, или нежелание исполнять свою работу. Общественники отмечают, что с карты Иркутска в последнее время стали исчезать не только вновь выявленные объекты, но и памятники, внесённые в реестр. Ситуация с каждым годом становится только хуже и Иркутск уже через 5-10 лет может потерять свою архитектурную идентичность. Потому активисты решили объединить усилия, написали обращение на имя губернатора Иркутской области Сергея Левченко и запустили сбор подписей против исключения дома Рассушина из реестра памятников . Собрать как можно больше подписей необходимо оперативно, поскольку приказ службы по охране объектов культурного наследия вступит в силу уже 20 августа. Общественники опасаются, что в этом случае дом на бульвара Гагарина, 32а снесут на следующий же день. Также на 23 августа запланирован пикет у здания службы на Цесовской набережной. Заявка согласована на 30 человек, организаторы ожидают 50. Мероприятие начнётся в 13.00. На этом общественники останавливаться не собираются. Их следующий шаг – иск в суд, который подадут уже 20 августа. Впрочем, говорит Алексей Чертилов, это тоже не панацея. В прошлом году через суд удалось отстоять один объект на улице Грязнова. Это был прецедент в российском масштабе, но дом сохранить так и не удалось: его снесли в этом году. Тем не менее, активисты намерены до конца отстаивать культурное наследие Иркутска, в том числе через обращения в прокуратуру, правительство и к президенту РФ, сказал заслуженный архитектор России Марк Меерович. Кроме того, планируется направить письмо в Минкультуры РФ с требованием лишить аттестации Юлию Куваеву, выдавшую отрицательное заключение о ценности дома. Такой прецедент уже был – допуска к экспертизам лишился красноярский специалист, который также приложил руку к выводу памятников из реестра. ТЕПЕРЬ: новости иркутского рынка недвижимости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... Квартиры в Иркутске: предложения иркутских риэлторов и застройщиков алексей чертилов

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