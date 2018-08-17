ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Недвижимость
17.08.2018

Иркутян призывают не дать снести уникальный дом-памятник в самом центре города

Иркутск, 17.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутск рискует потерять ещё один памятник архитектуры – дом иркутского врача Аркадия Рассушина, который находится на бульваре Гагарина по соседству с административным корпусом ИГУ. Деревянную постройку вывели из реестра объектов культурного наследия, теперь ей грозит снос. Общественники намерены отстоять дом и призывают горожан присоединиться к этому.

Дом Аркадия Рассушина постройки начала 20 века находится на первой линии улицы и не заметить его, гуляя вдоль бульвара Гагарина сложно. Но уже в ближайшее время он может пойти под снос. Всё дело в том, что 15 августа руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Евгений Корниенко подписал приказ об исключении дома из перечня выявленных памятников.

Иркутск рискует потерять ещё один памятник архитектуры – дом иркутского врача Аркадия Рассушина

Фото с сайта общественной организации «Наследие»

– Это уже не первый случай, когда памятник, ранее рекомендованный на постановку на госохрану, выводится, а впоследствии очень оперативно сносится, – сказал на пресс-конференции 17 августа президент общественной организации «Наследие» Дмитрий Разумов.

Решение было принято на основании отрицательного заключения о ценности постройки, подготовленного экспертом из Выборга Юлией Куваевой. Впрочем, как говорит заслуженный архитектор РФ Марк Меерович, она уже не впервые отмечается на уничтожении исторического наследия Иркутска. Удручает другое: как оказалось, на столе у руководителя областной службы по охране объектов культурного наследия лежало и другое заключение – положительное, со всеми необходимыми выкладками и справками. Его подготовил кандидат архитектуры, доцент, председатель ИРО ВООПИК Алексей Чертилов. Как рассказал эксперт,  помимо этой альтернативной экспертизы ещё четыре эксперта пишут свои отзывы в поддержку сохранения статуса памятника за домом Рассушина.

– Это первый случай по стране, чтобы профильное ведомство, имея на руках все доводы, что объект надо включать в реестр, он имеет ценность, историческую, культурную, строительную, принимает противоположное решение, – говорит Алексей Чертилов. – Вариантов несколько. Это или некомпетентность руководителя, чему я не верю, или коррупция, или нежелание исполнять свою работу.

Общественники отмечают, что с карты Иркутска в последнее время стали исчезать не только вновь выявленные объекты, но и памятники, внесённые в реестр. Ситуация с каждым годом становится только хуже и Иркутск уже через 5-10 лет может потерять свою архитектурную идентичность. Потому активисты решили объединить усилия, написали обращение на имя губернатора Иркутской области Сергея Левченко и запустили сбор подписей против исключения дома Рассушина из реестра памятников. Собрать как можно больше подписей необходимо оперативно, поскольку приказ службы по охране объектов культурного наследия вступит в силу уже 20 августа. Общественники опасаются, что в этом случае дом на бульвара Гагарина, 32а снесут на следующий же день.

Также на 23 августа запланирован пикет у здания службы на Цесовской набережной. Заявка согласована на 30 человек, организаторы ожидают 50. Мероприятие начнётся в 13.00.

На этом общественники останавливаться не собираются. Их следующий шаг – иск в суд, который подадут уже 20 августа. Впрочем, говорит Алексей Чертилов, это тоже не панацея. В прошлом году через суд удалось отстоять один объект на улице Грязнова. Это был прецедент в российском масштабе, но дом сохранить так и не удалось: его снесли в этом году. Тем не менее, активисты намерены до конца отстаивать культурное наследие Иркутска, в том числе через обращения в прокуратуру, правительство и к президенту РФ, сказал заслуженный архитектор России Марк Меерович. Кроме того, планируется направить письмо в Минкультуры РФ с требованием лишить аттестации Юлию Куваеву, выдавшую отрицательное заключение о ценности дома. Такой прецедент уже был – допуска к экспертизам лишился красноярский специалист, который также приложил руку к выводу памятников из реестра.

ТЕПЕРЬ: новости иркутского рынка недвижимости в Telegram

Новости строительного рынка и рынка недвижимости в Иркутской области

Иркутская недвижимость. Каталог

Загрузка...

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске