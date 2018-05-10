Как не стать жертвой при сделках с недвижимостью? Руководитель АН «Тысячелетие» – о возможных приметах нечистых на руку риэлторов

Иркутск, 10.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Срок работы на рынке, свой офис, отзывы в интернете. Как не стать жертвой псевдориэлтора? О способах защиты от мошенников Телеинформу рассказал исполнительный директор известной иркутской риэлторской фирмы АН «Тысячелетие» Юрий Винников. Напомним, недавно несколько ангарчан стали жертвами мошенницы, которая работала в агентствах недвижимости. Согласно материалам уголовного дела, 29-летняя женщина осуществляла предпринимательскую деятельность в АН «Арбат» и «Крепость». Её агентства недвижимости оказывали посреднические услуги при покупке, продаже, аренде недвижимого имущества. Бизнес-вумен находила клиентов, которым обещала продать их квартиры. Затем подыскивала покупателей. Им она уже предлагала совершить покупку квартиры по заниженной цене, не обговаривая это с продавцом. Среди прочих нюансов ее "делового стиля", была, в частности, настоятельная просьба к сторонам сделки не общаться друг с другом о цене квартиры. В ходе следствия были вскрыты махинации на общую сумму 2 млн 850 тысяч рублей, сейчас мошенница отправлена в на пять лет в колонию общего режима. К сожалению, практически наверняка профессиональным статусом "риэлтор" будут пользоваться в будущем и другие нечистые на руку люди — и поэтому большое значение имеют советы профессионала: какие приметы должны вызывать настороженность у потенциальных жертв? Прежде всего, необходимо узнать, как давно работает компания на рынке недвижимости – если фирма существует несколько лет, то, соответственно, чтобы не запятнать свое имя и заработанную репутацию, нормальное агентство не будет использовать сомнительные и мошеннические схемы, считает эксперт. – Наведите справки об агентстве. В Комитете по защите прав потребителей можно узнать, есть ли жалобы на эту компанию, – отмечает Юрий Винников. – Изучите историю компании в интернете – на сайтах судов, судебных приставов и т.д. Закон требует, чтобы организации и предприниматели, занимающиеся такими операциями с недвижимостью, были зарегистрированы в Росфинмониторинге. Это можно проверить, зная номер ИНН. Внимательно изучайте договоры оказания услуг, которые вам предлагают подписать. Обращайте внимание на полномочия подписантов, зачастую под красивыми названиями агентств работают индивидуальные предприниматели и в договоре должны быть указаны их реквизиты. Подписывать такие документы должен сам предприниматель, либо полномочное лицо по доверенности. Любые расчеты (передачу задатка или аванса продавцам и т.д) проводите в офисе агентства. Никогда не проводите расчеты в машине, на улице, офисе МФЦ, так вы снизите риски быть обманутыми и лишиться денег. В солидной компании есть и счётные машинки, и детекторы поддельных купюр. Посетите офис агентства. Узнайте, как долго фирма находится по этому адресу, если офис в собственности компании, то это значит, что компания не исчезнет в один миг. Уточните информацию о квалификации сотрудников и их стаже. В стабильных и надежных компаниях риэлторы проходят обучение, сдают экзамены, постоянно повышают свою квалификацию, имеют сертификаты. Никогда не выписывайте генеральную доверенность. Иногда агентства предоставляют услугу по сбору документов и просят оформить у собственников доверенность, чтобы иметь возможность работать с необходимыми документами. Это нормально, вам не придётся разбираться с бюрократической волокитой и бегать по различным организациям, собирая справки. Но следите, чтобы в этом документе не было никаких строк обо «всех операциях с недвижимостью», получении денежных средств или о её купле-продаже. ТЕПЕРЬ: новости иркутского рынка недвижимости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... Квартиры в Иркутске: предложения иркутских риэлторов и застройщиков ан тысячелетие

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