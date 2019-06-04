Ольга Стасюлевич: концертный зал в Иркутске планируют построить на Чертугеевском заливе

Иркутск, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Концертный зал классической музыки в Иркутске планируется построить на Чертугеевском заливе.

Об этом на пресс-конференции 4 июня заявила министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич.

По ее словам, этот вариант размещения концертного зала одобрили губернатор региона Сергей Левченко и известный музыкант Денис Мацуев. Предполагается, что там будут проходить концерты классической музыки самых разных направлений – от симфонической до оперной. Также вокруг концертного зала планируется парковая зона для отдыха горожан.

Сейчас, по словам министра, проект находится на стадии переоформления земли, на которой планируется разместить зал.

Напомним, ранее областные власти обещали на Чертугеевском заливе разместить и детский многофункциональный медицинский центр.