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02.10.2018

Росреестр Приангарья: до марта 2019 года строить жилые дома в садоводствах можно по упрощенному порядку

Иркутская область, 2.10.18 (ИА «Телеинформ»), - С 1 января 2019 года в садоводствах и огородничествах на садовых участках можно будет возводить индивидуальные жилые дома для постоянного проживания. До 1 марта 2019 года установлен упрощенный порядок их возведения, рассказали на пресс-конференции 2 октября представители регионального управления Росреестра.

– Со следующего года в силу вступает соответствующий федеральный закон, который это допускает. Земельные участки, предоставленные для ведения дачного хозяйства, будут приравнены к садовым. Соответственно, там можно будет строить не только «летние дачи», как сейчас, но и полноценные индивидуальные жилые дома. Понятие «жилое строение» утратит силу, – пояснила начальник отдела кадастровой оценки недвижимости управления Росреестра по Иркутской области Эльвира Байрамова.

Она сообщила, что с 1 марта возведение ИЖД будет проводиться на садовых участках на общих основаниях, как и в других случаях – с подачей уведомлений в органы местного самоуправления о начале и завершении строительства. Пока что предоставление этих документов не требуется.

– Что касается строительства на Байкальской природной территории, то там тоже будут действовать общие основания, за исключением того, что потребуется пройти экологическую экспертизу, – заявила Эльвира Байрамова.

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