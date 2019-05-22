Иркутская область, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2018 году в Иркутской области сдано в эксплуатацию 987,5 тысяч квадратных метров жилья. Об этом заявила министр строительства и дорожного хозяйства региона Светлана Свиркина на пленарной дискуссии в рамках «Байкальской строительной недели – 2019». – В строительной отрасли значительная часть работ выполняется в сфере жилищного строительства. Объемы 2018 года – это очень достойный результат, однако 60% из этого количества – индивидуальное жилищное строительство. В эту цифру заложен процент зданий, которые их владельцы по требованию органов местного самоуправления привели в законодательное состояние. Люди должны платить налоги за дома, в которых живут, – прокомментировала Светлана Свиркина. По данным Минстроя Иркутской области в 2018 году в эксплуатацию ввели пять тысяч 890 зданий, из них пять тысяч 539 построек – индивидуальное жилищное строительство, 153 многоквартирных дома, остальное – офисные и промышленные помещения. В Иркутской области на базе федерального нацпроекта «Жилье и городская среда» сформировано и работает три региональных проекта: «Жилье», «Ипотека» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Также действует программа «Формирование комфортной городской среды». В бюджете 2019 года на реализацию обозначенных программ заложено 5,6 миллиардов рублей. На «Жилье» планируется направить чуть больше 3 миллиардов, больше миллиарда на сокращение ветхого жилья, 43 миллиона на программу «Ипотека». Также Светлана Свиркина поделилась, что в планах региона до 2024 года построить 7,6 миллионов квадратных метров жилья, 1 миллион из которых уже в 2019 году. Также будет возводиться вся необходимая инфраструктура. – Построить только дома в чистом поле сегодня недостаточно. Люди хотят жить в нормальных условиях, ездить по нормальным дорогам и водить детей в детские сады. Иркутская область с прошлого года вошла в федеральную программу «Стимул» и получила около 400 миллионов рублей на строительство детских садов. В этом году мы заявились со строительством дороги и рассчитываем получить 90 миллионов рублей. Уже сейчас идет формирование заявки на 2020 год. Мы представляем два проекта: школу в микрорайоне «Современник», а также школу и детский сад в микрорайоне «Хрустальный». Думаю, миллионов 400 сможем получить из бюджета страны, – добавила Светлана Свиркина. В рамках поручения губернатора Иркутской области в ближайшее время планируется начать строительство жилья для работников тех бюджетных учреждений, которые появляются в регионе. Такая программа уже действует для врачей из вновь построенных больниц. Теперь на очереди работники сферы образования, культуры. Строиться жилье будет на базе жилищно-строительного кооператива. По заявлению Светланы Свиркиной, люди готовы на это, а земельные участки уже найдены. Новая квартира обойдется участникам ЖСК в 30-35 тысяч рублей за квадратный метр. На переселение людей из ветхого и аварийного жилья в этом году предусмотрено около миллиарда рублей. Пока эти деньги идут только на покупку квартир, но со следующего года планируется добавить еще и строительство жилья под расселение. Что касается объектов капитального строительства, то тут статистика министерства строительства Иркутской области следующая. В 2018 году построено 250 объектов на сумму 9,5 миллиардов рублей. На 2019 год финансирование увеличилось до 11 миллиардов. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутская область

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