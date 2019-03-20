В Иркутске летом 2019 года намерены достроить школу и пристрой более чем на 1100 учебных мест

Иркутск, 21.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске идет строительство школы в микрорайоне Лесной на 616 мест, пристроя к гимназии №25 на 525 мест, а также здания спортивного модуля средней школы №29. Все три объекта планируется достроить летом 2019 года, сообщил на сессии ЗС 20 марта и.о. заммэра-председателя комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников. Он доложил парламентариям, что на сегодняшний день в областном центре насчитывается 73 общеобразовательных школы. В них учатся 79 тысяч 583 ребенка, из них 42% во вторую смену – это почти 33 тысячи человек. Напомним, всего во вторую смену в Приангарье сейчас учатся более 59 тысяч детей. – В бюджете Иркутска предусмотрены средства на разработку проектно-сметной документации на строительство пристроев на 525 мест к школам №14 и 57 и пристроя к школе №75 на 250 мест. Разработана ПСД на строительство модуля для школы №26, в котором планируется разместить столовую, мастерские, учебные кабинеты. Аналогичные модули предполагается построить для школ №8 и 9 – в них сейчас идет капитальный ремонт, который планируют завершить этим летом, – и школы №12, – отметил Виталий Барышников. Он пояснил, что по прогнозу численности населения Иркутска с учетом уровней рождаемости и миграции количество школьников к 2025 году увеличится на 16 тысяч человек и составит около 95,5 тысячи. – К этому времени возникнет еще, как минимум, две задачи, которые надо будет решать. Заработок учителя рассчитывается от количества обучаемых учеников, а не от бюджетной ставки, и при переходе на односменное обучение уровень зарплат тоже может понизиться, наша задача – не допустить этого. Кроме того, необходимо будет спрогнозировать, каким образом повысить количество учреждений дополнительного образования. Дело в том, что если дети будут учиться в первую смену, заниматься в разных кружках они смогут только во вторую. Возможно, часть из них придется переводить на площадки общеобразовательных школ, – сказал Виталий Барышников. Он подчеркнул, что в текущих условиях, при растущем количестве школьников, своими силами город не в состоянии реализовать программу по переходу на односменное обучение, и обратился за финансовой поддержкой уже ведущихся и планируемых строек. По словам Виталия Барышникова, для полной ликвидации обучения во вторую смену Иркутску необходимо ввести еще около 50 тысяч учебных мест. ТЕПЕРЬ: новости иркутского рынка недвижимости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... Квартиры в Иркутске: предложения иркутских риэлторов и застройщиков администрация иркутска

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