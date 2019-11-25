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Недвижимость
25.11.2019

В Иркутске на месте Курбатовских бань хотят построить пятизвездочный отель

Иркутск, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на месте общественных бань Русанова и Курбатова предлагают построить пятизвездочный отель на 80 номеров. Об этом сообщил представитель инвестора ООО «Прибайкалье» 22 ноября на заседании комиссии думы Иркутска по вопросам градостроительства, архитектуры и дизайна.

Помимо отеля, предполагается построить на этой территории спа-центр с 25-метровым бассейном. Он должен занять около 25% от всей площади. Также весь первый этаж отеля намерены отвести под ресторан.

Инициатором рассмотрения этого вопроса на комиссии выступил вице-спикер думы Иркутска Евгений Стекачев. Он заявил, что усматривает в проекте ряд нарушений. Например, отметил он, здания Курбатовских бань высотой в один-два этажа занимали площадь около 3,5 тысячи квадратных метров. Нынешний же проект, по словам гендиректора агентства развития памятников Иркутска Александра Кицы, предполагает строительство трехэтажного здания общей площадью около 9,8 тысячи квадратных метров.

– Кроме того, полный демонтаж объекта не является реконструкцией. Было получено разрешение на сохранение объекта. Но когда субъект сносит здание полностью и на его месте хочет построить новое, это уже не реконструкция, а новое строительство. Также Стройнадзор надо было уведомить перед началом работ, а этого сделано не было, – заявил Евгений Стекачев.

Он пояснил, что необходимое условие реконструкции – наличие самого здания, а в проекте должны быть фотографий того, как это здание выглядело до сноса. Между тем, заявил вице-спикер, сейчас нет ни того, ни другого.

Вместе с тем, как сообщил заместитель мэра – председатель комитета по градостроительной политике администрации Иркутска Александр Ким, все разрешительные документы на строительство объекта либо уже получены, либо будут получены до конца ноября. Сам проект согласован со службой архитектуры Иркутской области.

– Что касается экологии, Росприроднадзор знал, что объект был снесен. Разрешение на сохранение получено, в нем прописаны все мероприятия, в том числе и демонтаж несущих конструкций, зараженных микроорганизмами, – сказал Александр Ким. – Функция бань остается – предусмотрен большой бассейн. Это не будет в чистом виде банный комплекс, но отель с функцией бани.

По итогам обсуждения на заседании комитета депутаты думы Иркутска решили обратиться в прокуратуру Иркутской области, чтобы ведомство проверило законность всех процедур.

Напомним, «Бани Курбатова и Русанова» являются объектом культурного наследия регионального значения, в настоящий момент они полностью демонтированы. В пресс-службе правительства Иркутской области сообщали, что решения о сносе сохранившихся фрагментов многократно принимали экспертные комиссии. Впервые документ «О сносе памятника и дальнейшем воссоздании только фасадов» был подписан в 1988 году. По последнему заключению лаборатории микробиологии ИГУ Курбатовские бани подлежали сносу из-за высокой зараженности кирпича микроорганизмами.

Демонтаж Курбатовских бань провел один из собственников. В 2011 году ООО «Байкальский противораковый центр», получив разрешение службы по сохранению объектов культурного наследия Иркутской области, разобрал 92% зданий. Оставшиеся 8% в прошлом году разобрал нынешний собственник – АО «АРПИ». Следующий этап – начало работ по реставрации и приспособлению памятника.

Между тем, общественная организация «Наследие» инициировала судебный процесс по Курбатовским баням, снесенным год назад в рамках реконструкции объекта. Напомним, «Курбатовские бани» занимали три здания по адресу: улица Гаврилова, 2. Общая площадь самих зданий составляла свыше 3,5 тысячи квадратных метров, земельного участка, где они расположены – 4,35 тысячи квадратных метров. Два здания являлись двухэтажными, одно – трехэтажным. Бани были построены в конце 19 века. Предполагалось, что во время реставрации инвестор полностью воссоздаст прежний вид бань, адаптировав их под свои нужды, но с учетом исторического образа здания.

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