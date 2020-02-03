В Иркутске приостановлена эксплуатация здания цирка

Иркутск, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Кировский районный суд Иркутска приостановил эксплуатацию здания цирка в областном центре из-за нарушений требований пожарной безопасности.

Как сообщает пресс-служба Иркутского областного суда, с иском обратилась региональная прокуратура, а нарушения выявили специалисты ГУ МЧС по Иркутской области.

– Истец указал, что эксплуатируемое здание является объектом с массовым пребыванием людей, и необеспечение его требованиям законодательства о пожарной безопасности влечет отсутствие защищенности пребывающих в цирке посетителей и работников предприятия, что создает угрозу их жизни и здоровью в случае возникновения пожара. Таким образом, несоблюдение требований пожарной безопасности на объекте нарушает права неопределенного круга лиц, – говорится в пресс-релизе суда.

Решением суда первой инстанции требования прокурора были удовлетворены. Суд постановил приостановить эксплуатацию здания цирка, расположенного по адресу: Иркутск, ул. Пролетарская, 13, до устранения нарушений требований пожарной безопасности:

оборудовать автоматической установкой пожаротушения помещение обслуживания сцены, помещение для животных;

обеспечить ширину путей эвакуации не менее 1 метра;

обеспечить замену проводов и кабелей;

отделить помещение подвального этажа от помещений первого этажа противопожарными перегородками первого типа с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре.

Решение Кировского районного суда Иркутска обжаловалось в апелляционном порядке. Иркутский областной суд оставил его без изменения, жалобу – без удовлетворения.

Между тем, в кассе иркутского цирка Телеинформу сообщили, что представления проводятся до сих пор, никакой отмены нет.