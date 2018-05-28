В Иркутской области намерены детально проанализировать ветхий жилой фонд

Иркутская область, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области к весне 2019 года намерены составить детальный анализ аварийного и ветхого жилого фонда, включая «хрущёвки» опасной серии 1-335. Однако уже сейчас ясно, что на решение этой конкретной проблемы понадобится не меньше 20 миллиардов рублей, заявил 28 мая на встрече в Клубе публичной политики губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Он напомнил, что с 2019 года планируется возобновить федеральную программу по расселению ветхих домов, при этом она будет изменена. Старая программа, которая завершается в 2018 году, не предусматривала сноса домов 335-ой серии.

– Тогда не предусматривалось, что надо будет в таком массовом режиме это всё либо реконструировать, либо сносить, как это делают в Москве. Я думаю, что нам придётся подготовить объективную картину того, что является аварийным, что не является аварийным. Дома, которые будут признаны опасными, не должны вноситься в программу на 2030 годы, как это в программе заложено в 2012 года, – сказал Сергей Левченко.

Он также отметил, что в реальности в Иркутской области, которая застраивалась при создании крупных ГЭС и БАМа, ветхого жилья в разы больше, чем это закреплено на бумаге. Кроме того, есть дома, изначально строившиеся как временные, – их также необходимо сносить в первую очередь.

Напомним, ранее Сергей Левченко заявлял, что в 2018 году в Иркутской области планируется провести инвентаризацию «хрущёвок» 1-335 серии. Кроме того, в Иркутской области предлагали ранжировать эти дома по категориям «капитальный ремонт», «сейсмоусиление», «снос». Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко озвучивал ранее, что на решение этого вопроса потребуется около 150 млрд рублей.

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