В Иркутской области почти 3,5 тысячи участков прошли через «лесную амнистию»

Иркутская область, 14.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по «лесной амнистии» за год уточнили сведения в отношении 3,5 тысяч земельных участках. Об этом 14 августа на пресс-конференции рассказала начальник отдела повышения качества данных Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) управления Росреестра по Иркутской области Светлана Артамонова. Напомним, закон о «лесной амнистии» вступил в силу 11 августа 2017 года. Иркутская область вместе с Бурятией и Московской областью оказалась в числе трёх пилотных регионов, где им пользуются наиболее активно. Впрочем, говорит замруководителя регионального Росреестра Лариса Варфаломеева, называть документ амнистией не совсем верно. – На самом деле ни о какой амнистии речи не идёт, потому что это понятие предполагает наличие каких-то нарушений. Суть же закона в том, чтобы устранить противоречия между сведениями в разных государственных информационных ресурсах – ЕГРН и государственном лесном реестре, – пояснила она. Ранее эти реестры между собой никак не координировались, потому и сложились такие ситуации, когда информация об одном участке попала и туда, и туда. Только в лесном реестре земля значилась как принадлежащая лесному фонду, а в ЕГРН – как имеющая иную категорию. Для владельцев участков, имеющих пересечения с землями лесного фонда, это обернулось тем, что свои «сотки» и постройки они оформить не могли. – Речь идёт о таких ситуациях, когда у человека есть земельный участок и документ, выданный, например, ещё в далёкие «дремучие» 1990-е годы, но участок использовался без установления границ на местности. Уточнить эти границы владелец не мог, потому что, согласно лесному реестру, участок относился к землям лесного фонда, – говорит замруководителя управления Росреестра по Иркутской области. Закон эту коллизию позволяет разрешить. Механизмы легализации земельных участков в садоводствах и посёлках, расположенных вблизи лесов, разные. Как пояснила Лариса Варфаломеева, во-первых, сам Росреестр проверяет сведения о земельных участках самостоятельно, без согласования с другими ведомствами, устраняет дублирующуюся информацию. Приоритет остаётся за ЕГРН. За некоторым исключением, «лесные сотки», если есть на то основания, исключаются из лесного реестра. По такой схеме разрешился вопрос в отношении 1,5 тысячи участков. Во-вторых, при правительстве Иркутской области создана межведомственная рабочая группа, которая анализирует перечни земельных участков со «сдвоенной» информацией. За время работы специалисты рассмотрели 2,5 тысячи объектов и в отношении 1,6 тысячи приняли решение о применении норм «лесной амнистии». Кроме того, поступают заявления и от владельцев участков. Всего таких обращений поступило 313, уточнены границы были у 215 участков, на которых можно строить дома и вести хозяйство, отметила Светлана Артамонова. Рассчитывать на «лесную амнистию» можно в том случае, если права на участок и объекты строительства на нём были зарегистрированы до 1 января 2016 года, а сведения о нём в ЕГРН попали раньше, чем в лесной реестр. При этом от владельца нужен только межевой план, всё остальное сделает Росреестр, в том числе, направит все необходимые сведения в Минлеса Иркутской области, которое исключит землю из лесного реестра. – Скажем, есть у гражданина документы на земельные участок, которые были выданы земельным комитетом ещё до 1998 года, когда вступил в силу закон о государственной регистрации, или у садоводства есть государственный акт об отводе земельного участка до 2008 года и получилось так, что права на земли не оформлял, а теперь решили приватизировать их, и оказалось, что участки находятся на землях лесного фонда, то нужно написать заявление либо в управление Росреестра, либо в Минлеса. На межведомственной группе их рассмотрят и примут решение, – пояснила Лариса Варфаломеева. Стоит отметить, что дубли в информации о земельных участках привели не только к сложностям для жителей региона, но и к тому, что площадь лесного фонда Иркутской области значительно превышала площадь территории субъекта. Сейчас эти данные сходятся, говорят специалисты Росреестра. ТЕПЕРЬ: новости иркутского рынка недвижимости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... Квартиры в Иркутске: предложения иркутских риэлторов и застройщиков иркутская область

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